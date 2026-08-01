Сегодняшняя цена AgentBounty Token

Текущая цена AgentBounty Token (BOUNTY) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BOUNTY на USD составляет $ 0 за BOUNTY.

На данный момент AgentBounty Token занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 20 494, при оборотном предложении 100,00B BOUNTY. В течение последних 24 часов, BOUNTY торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе BOUNTY изменился на -- за последний час и на +2,17% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация AgentBounty Token (BOUNTY)

Рыночная капитализация $ 20,49K$ 20,49K $ 20,49K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 20,49K$ 20,49K $ 20,49K Оборотное предложение 100,00B 100,00B 100,00B Общее предложение 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация AgentBounty Token составляет $ 20,49K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BOUNTY составляет 100,00B, а общее предложение – 100000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 20,49K.