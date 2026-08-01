Какова текущая цена afk?

afk торгуется по цене ₽, за последние 24 часа его цена изменилась на 2.23%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH afk составляет ₽0.487393549914737312000, тогда как ATL — ₽. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка AFK?

Рыночная капитализация составляет ₽1642270.7643468896000, что ставит актив на 8595-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие afk на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле AFK.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 948020091.848857 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится afk?

afk входит в классификацию Solana Ecosystem,Meme,Cat-Themed,Pump.fun Ecosystem, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность AFK?

Работа в сети -- позволяет AFK использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.