Какова текущая цена ZEAL?

Живая цена ZEAL (ZEAL) составляет ₽0.429446060787044224000 RUB. Эта оценка в реальном времени обновляется непрерывно и объединяет данные о ценах с крупнейших мировых бирж, чтобы обеспечить вам точный рыночный курс.

Какое место занимает ZEAL на рынке?

В настоящее время ZEAL находится на 2569-м месте в рейтинге рынка, поддерживаемом рыночной капитализацией ₽103067249.1264088288000. На этот рейтинг влияют глубина ликвидности, общее спроса инвесторов и количество токенов в обращении.

Каково количество токенов ZEAL в обращении?

Количество токенов ZEAL в обращении составляет 240000000.0 единиц, что отражает их доступность на открытом рынке. Это число играет важную роль в определении рыночной оценки, ограниченности предложения и долгосрочной динамики инфляции.

Какой диапазон цен ZEAL за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена ZEAL колебалась в диапазоне от ₽0.421205900448189472000 (минимум за 24 часа) до ₽0.457178880451045984000 (максимум за 24 часа). Этот диапазон волатильности помогает трейдерам понять краткосрочный импульс и непредсказуемость рынка.

Насколько ZEAL удалён от своего максимума и минимума за всё время?

ZEAL достиг максимальной цены ₽14.9618057037963360000, тогда как самая низкая зарегистрированная цена (ATL) составляет ₽0.34795279796431616000. Эти исторические ориентиры позволяют трейдерам оценивать долгосрочный потенциал и циклы цен.

Насколько активно сегодня торгуется ZEAL?

Объём торгов за последние 24 часа составляет ₽--, что отражает текущую активность на рынке. Более высокий объём часто указывает на повышенный интерес инвесторов и большую ликвидность рынка.

Что влияет на направление последних трендов для ZEAL?

Текущее изменение цены -5.11% за последние 24 часа формируется под воздействием рыночных настроений, торговой активности, макроэкономических факторов и специфических обновлений экосистемы, связанных с Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Kaspa Ecosystem,Igra Ecosystem. Резкие росты объёма также могут служить катализаторами резких движений цен.