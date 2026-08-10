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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Wrapped BTC, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Wrapped BTC, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ Wrapped BTC (WBTC) за сегодня

Технический анализ Wrapped BTC (WBTC) за сегодня

Страница анализа Wrapped BTC предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике WBTC, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Wrapped BTC ниже.

Изменение цены Wrapped BTC (WBTC)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$64 331,77--+0,79%+0,27%-20,20%
Узнайте больше о цене Wrapped BTC

Поток капитала Wrapped BTC

Чистый притокЦена WBTCUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,58 M64 643,52
2026-08-09$0,08 M65 251,57
2026-08-08$2,20 M65 123,28
2026-08-07$0,91 M64 933,46
2026-08-06$0,30 M64 651,04

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Торгуйте Wrapped BTC (WBTC) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Wrapped BTC в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
WBTC/USDT
$64 331,77
$64 331,77$64 331,77
+0,02%
1.90 (USDT)
WBTC/USDC
$64 295,3
$64 295,3$64 295,3
0,00%
0.50 (USDT)
WBTC/BTC
$1
$1$1
+0,03%
0.17 (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор WBTC в USD

Сумма

WBTC
WBTC
USD
USD

1 WBTC = 64 331,77 USD

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