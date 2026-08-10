Технический анализ Wrapped BTC (WBTC) за сегодня
Изменение цены Wrapped BTC (WBTC)
|Текущая цена
|24ч
|7 дн.
|30 дн.
|90 дн.
|$64 331,77
|--
|+0,79%
|+0,27%
|-20,20%
Поток капитала Wrapped BTC
|История
|Чистый приток
|Цена
|2026-08-10
|$0,58 M
|64 643,52
|2026-08-09
|$0,08 M
|65 251,57
|2026-08-08
|$2,20 M
|65 123,28
|2026-08-07
|$0,91 M
|64 933,46
|2026-08-06
|$0,30 M
|64 651,04
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
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