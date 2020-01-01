Токеномика Verasity (VRA) Откройте для себя ключевую информацию о Verasity (VRA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Verasity (VRA) Verasity is a leading company providing proprietary technology uniquely rewarding gamers, viewers, and publishers through the Verasity Portal. Официальный сайт: https://www.verasity.io/ Whitepaper: https://verasity.io/documents/verasity_whitepaper_eng.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xf411903cbc70a74d22900a5de66a2dda66507255 Купить VRA сейчас!

Токеномика и анализ цен Verasity (VRA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Verasity (VRA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 10,90M $ 10,90M $ 10,90M Общее предложение: $ 100,25B $ 100,25B $ 100,25B Оборотное предложение: $ 9,62B $ 9,62B $ 9,62B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 113,58M $ 113,58M $ 113,58M Исторический максимум: $ 0,087156 $ 0,087156 $ 0,087156 Исторический минимум: $ 0,000217033891668 $ 0,000217033891668 $ 0,000217033891668 Текущая цена: $ 0,001133 $ 0,001133 $ 0,001133 Узнайте больше о цене Verasity (VRA)

Токеномика Verasity (VRA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Verasity (VRA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VRA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VRA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VRA, изучите текущую цену VRA!

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