Токеномика Verasity (VRA)

Токеномика Verasity (VRA)

Откройте для себя ключевую информацию о Verasity (VRA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Verasity (VRA)

Verasity is a leading company providing proprietary technology uniquely rewarding gamers, viewers, and publishers through the Verasity Portal.

Официальный сайт:
https://www.verasity.io/
Whitepaper:
https://verasity.io/documents/verasity_whitepaper_eng.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xf411903cbc70a74d22900a5de66a2dda66507255

Токеномика и анализ цен Verasity (VRA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Verasity (VRA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 10,90M
$ 10,90M$ 10,90M
Общее предложение:
$ 100,25B
$ 100,25B$ 100,25B
Оборотное предложение:
$ 9,62B
$ 9,62B$ 9,62B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 113,58M
$ 113,58M$ 113,58M
Исторический максимум:
$ 0,087156
$ 0,087156$ 0,087156
Исторический минимум:
$ 0,000217033891668
$ 0,000217033891668$ 0,000217033891668
Текущая цена:
$ 0,001133
$ 0,001133$ 0,001133

Токеномика Verasity (VRA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Verasity (VRA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов VRA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов VRA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VRA, изучите текущую цену VRA!

Как купить VRA

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История цены Verasity (VRA)

Анализ истории цены VRA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.