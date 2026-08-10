Сегодняшняя цена Turbo Battle Arena

Текущая цена Turbo Battle Arena (TBA) сегодня составляет -- с изменением 0.00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации TBA на RUB составляет -- за TBA.

На данный момент Turbo Battle Arena занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- TBA. В течение последних 24 часов, TBA торговался в диапазоне от -- (минимум) до -- (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе TBA изменился на -- за последний час и на -- за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Turbo Battle Arena (TBA)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 0.00₽ 0.00 ₽ 0.00 Оборотное предложение ---- -- Общее предложение ---- --

Текущая рыночная капитализация Turbo Battle Arena составляет --, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение TBA составляет --, а общее предложение – --. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна --.