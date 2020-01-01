Токеномика Storepay Fintech (SPCFIN) Откройте для себя ключевую информацию о Storepay Fintech (SPCFIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Storepay Fintech (SPCFIN) SPCFIN — это утилитарный токен финтех-экосистемы Storepay. Основной продукт Storepay — услуга BNPL (Покупай сейчас, плати позже), которая доминирует на рынке Монголии и быстро расширяется в Индонезии и Вьетнаме. Миссия Storepay — сделать финансы доступными для всех жителей Юго-Восточной Азии, используя SPCFIN для открытия расширенных функций и создания реальной пользы в повседневной жизни пользователей. Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x16f0d99be1fbD0312641E318c53A63B40AAF5df6 Купить SPCFIN сейчас!

Токеномика и анализ цен Storepay Fintech (SPCFIN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Storepay Fintech (SPCFIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 7,26M $ 7,26M $ 7,26M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 70,66B $ 70,66B $ 70,66B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,001 $ 0,001 $ 0,001 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,0001027 $ 0,0001027 $ 0,0001027 Узнайте больше о цене Storepay Fintech (SPCFIN)

Токеномика Storepay Fintech (SPCFIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Storepay Fintech (SPCFIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SPCFIN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SPCFIN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SPCFIN, изучите текущую цену SPCFIN!

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