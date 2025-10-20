Текущая цена Smart Pocket сегодня составляет 0.013371 USD. Следите за обновлениями цены SP к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SP прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Smart Pocket сегодня составляет 0.013371 USD. Следите за обновлениями цены SP к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SP прямо сейчас на MEXC.

Smart Pocket Курс (SP)

Текущая цена 1 SP в USD:

$0,013371
+1,61%1D
USD
График цены Smart Pocket (SP) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 16:54:32 (UTC+8)

Информация о ценах Smart Pocket (SP) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,01164
Мин 24Ч
$ 0,014731
Макс 24Ч

$ 0,01164
$ 0,014731
$ 0,023315600067172444
$ 0,002919119255657682
+0,04%

+1,61%

+15,64%

+15,64%

Текущая цена Smart Pocket (SP) составляет $ 0,013371. За последние 24 часа SP торговался в диапазоне от $ 0,01164 до $ 0,014731, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена SP за все время составляет $ 0,023315600067172444, а минимальная – $ 0,002919119255657682.

Что касается краткосрочной динамики, SP изменился на +0,04% за последний час, на +1,61% за 24 часа и на +15,64% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Smart Pocket (SP)

No.1008

$ 13,91M
$ 193,93K
$ 1,34B
1,04B
100 000 000 000
100 000 000 000
1,04%

SOL

Текущая рыночная капитализация Smart Pocket составляет $ 13,91M, при 24-часовом объеме торгов $ 193,93K. Циркулируещее обращение SP составляет 1,04B, а общее предложение – 100000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,34B.

История цен Smart Pocket (SP) в USD

Отслеживайте изменения цены Smart Pocket за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00021186+1,61%
30 дней$ +0,013121+5 248,40%
60 дней$ +0,013121+5 248,40%
90 дней$ +0,013121+5 248,40%
Изменение цены Smart Pocket сегодня

Сегодня для SP зафиксировано изменение $ +0,00021186 (+1,61%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Smart Pocket за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ +0,013121 (+5 248,40%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Smart Pocket за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то SP изменился на $ +0,013121 (+5 248,40%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Smart Pocket за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0,013121 (+5 248,40%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Smart Pocket (SP)?

Просмотеть страницу истории цен Smart Pocket.

Что такое Smart Pocket (SP)

Токен SP является базовой валютой для IP-токенов. Он служит универсальным экономическим языком, объединяющим всех персонажей, истории и произведения искусства. С этого момента начинается новая эра, в которой создатели и поклонники со всего мира делятся своими мечтами с помощью единой валюты, а ценности свободно циркулируют между ними.

Smart Pocket доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Smart Pocket. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга SP, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Smart Pocket в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Smart Pocket простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Smart Pocket (USD)

Сколько будет стоить Smart Pocket (SP) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Smart Pocket (SP) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Smart Pocket.

Проверьте прогноз цены Smart Pocket!

Токеномика Smart Pocket (SP)

Понимание токеномики Smart Pocket (SP) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SP прямо сейчас!

Как купить Smart Pocket (SP)

Ищете как купить Smart Pocket? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Smart Pocket на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

SP на местную валюту

1 Smart Pocket (SP) в VND
351,857865
1 Smart Pocket (SP) в AUD
A$0,02045763
1 Smart Pocket (SP) в GBP
0,00989454
1 Smart Pocket (SP) в EUR
0,01149906
1 Smart Pocket (SP) в USD
$0,013371
1 Smart Pocket (SP) в MYR
RM0,05642562
1 Smart Pocket (SP) в TRY
0,56131458
1 Smart Pocket (SP) в JPY
¥2,032392
1 Smart Pocket (SP) в ARS
ARS$19,49117412
1 Smart Pocket (SP) в RUB
1,08452181
1 Smart Pocket (SP) в INR
1,17477606
1 Smart Pocket (SP) в IDR
Rp222,84991086
1 Smart Pocket (SP) в PHP
0,7835406
1 Smart Pocket (SP) в EGP
￡E.0,63619218
1 Smart Pocket (SP) в BRL
R$0,07206969
1 Smart Pocket (SP) в CAD
C$0,01858569
1 Smart Pocket (SP) в BDT
1,63233168
1 Smart Pocket (SP) в NGN
19,54813458
1 Smart Pocket (SP) в COP
$52,02722955
1 Smart Pocket (SP) в ZAR
R.0,23225427
1 Smart Pocket (SP) в UAH
0,5575707
1 Smart Pocket (SP) в TZS
T.Sh.33,17853198
1 Smart Pocket (SP) в VES
Bs2,80791
1 Smart Pocket (SP) в CLP
$12,70245
1 Smart Pocket (SP) в PKR
Rs3,7813188
1 Smart Pocket (SP) в KZT
7,19252832
1 Smart Pocket (SP) в THB
฿0,43830138
1 Smart Pocket (SP) в TWD
NT$0,4118268
1 Smart Pocket (SP) в AED
د.إ0,04907157
1 Smart Pocket (SP) в CHF
Fr0,01056309
1 Smart Pocket (SP) в HKD
HK$0,10389267
1 Smart Pocket (SP) в AMD
֏5,10531522
1 Smart Pocket (SP) в MAD
.د.م0,12341433
1 Smart Pocket (SP) в MXN
$0,24616011
1 Smart Pocket (SP) в SAR
ريال0,05014125
1 Smart Pocket (SP) в ETB
Br2,00484774
1 Smart Pocket (SP) в KES
KSh1,72739949
1 Smart Pocket (SP) в JOD
د.أ0,009480039
1 Smart Pocket (SP) в PLN
0,04880415
1 Smart Pocket (SP) в RON
лв0,05856498
1 Smart Pocket (SP) в SEK
kr0,1256874
1 Smart Pocket (SP) в BGN
лв0,02246328
1 Smart Pocket (SP) в HUF
Ft4,49746956
1 Smart Pocket (SP) в CZK
0,28038987
1 Smart Pocket (SP) в KWD
د.ك0,004091526
1 Smart Pocket (SP) в ILS
0,0441243
1 Smart Pocket (SP) в BOB
Bs0,09212619
1 Smart Pocket (SP) в AZN
0,0227307
1 Smart Pocket (SP) в TJS
SM0,1230132
1 Smart Pocket (SP) в GEL
0,0361017
1 Smart Pocket (SP) в AOA
Kz12,18860247
1 Smart Pocket (SP) в BHD
.د.ب0,005027496
1 Smart Pocket (SP) в BMD
$0,013371
1 Smart Pocket (SP) в DKK
kr0,08610924
1 Smart Pocket (SP) в HNL
L0,35072133
1 Smart Pocket (SP) в MUR
0,60878163
1 Smart Pocket (SP) в NAD
$0,23332395
1 Smart Pocket (SP) в NOK
kr0,13357629
1 Smart Pocket (SP) в NZD
$0,02313183
1 Smart Pocket (SP) в PAB
B/.0,013371
1 Smart Pocket (SP) в PGK
K0,0561582
1 Smart Pocket (SP) в QAR
ر.ق0,04853673
1 Smart Pocket (SP) в RSD
дин.1,35087213
1 Smart Pocket (SP) в UZS
soʻm161,09634849
1 Smart Pocket (SP) в ALL
L1,11233349
1 Smart Pocket (SP) в ANG
ƒ0,02393409
1 Smart Pocket (SP) в AWG
ƒ0,0240678
1 Smart Pocket (SP) в BBD
$0,026742
1 Smart Pocket (SP) в BAM
KM0,02246328
1 Smart Pocket (SP) в BIF
Fr39,324111
1 Smart Pocket (SP) в BND
$0,01724859
1 Smart Pocket (SP) в BSD
$0,013371
1 Smart Pocket (SP) в JMD
$2,14644663
1 Smart Pocket (SP) в KHR
53,91521475
1 Smart Pocket (SP) в KMF
Fr5,669304
1 Smart Pocket (SP) в LAK
290,67390723
1 Smart Pocket (SP) в LKR
රු4,04927364
1 Smart Pocket (SP) в MDL
L0,22757442
1 Smart Pocket (SP) в MGA
Ar59,69188788
1 Smart Pocket (SP) в MOP
P0,10683429
1 Smart Pocket (SP) в MVR
0,2045763
1 Smart Pocket (SP) в MWK
MK23,1331671
1 Smart Pocket (SP) в MZN
MT0,8544069
1 Smart Pocket (SP) в NPR
रु1,87448049
1 Smart Pocket (SP) в PYG
94,827132
1 Smart Pocket (SP) в RWF
Fr19,374579
1 Smart Pocket (SP) в SBD
$0,11004333
1 Smart Pocket (SP) в SCR
0,18278157
1 Smart Pocket (SP) в SRD
$0,53002644
1 Smart Pocket (SP) в SVC
$0,11672883
1 Smart Pocket (SP) в SZL
L0,23332395
1 Smart Pocket (SP) в TMT
m0,04693221
1 Smart Pocket (SP) в TND
د.ت0,039257256
1 Smart Pocket (SP) в TTD
$0,09052167
1 Smart Pocket (SP) в UGX
Sh46,584564
1 Smart Pocket (SP) в XAF
Fr7,554615
1 Smart Pocket (SP) в XCD
$0,0361017
1 Smart Pocket (SP) в XOF
Fr7,554615
1 Smart Pocket (SP) в XPF
Fr1,363842
1 Smart Pocket (SP) в BWP
P0,19174014
1 Smart Pocket (SP) в BZD
$0,026742
1 Smart Pocket (SP) в CVE
$1,27037871
1 Smart Pocket (SP) в DJF
Fr2,366667
1 Smart Pocket (SP) в DOP
$0,84838995
1 Smart Pocket (SP) в DZD
د.ج1,74478179
1 Smart Pocket (SP) в FJD
$0,0307533
1 Smart Pocket (SP) в GNF
Fr116,260845
1 Smart Pocket (SP) в GTQ
Q0,10215444
1 Smart Pocket (SP) в GYD
$2,79253335
1 Smart Pocket (SP) в ISK
kr1,631262

Источники Smart Pocket

Для более глубокого понимания Smart Pocket рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт Smart Pocket
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Smart Pocket

Сколько стоит Smart Pocket (SP) на сегодня?
Актуальная цена SP в USD – 0,013371 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена SP в USD?
Текущая цена SP в USD составляет $ 0,013371. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Smart Pocket?
Рыночная капитализация SP составляет $ 13,91M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение SP?
Циркулирующее предложение SP составляет 1,04B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) SP?
SP достиг максимальной цены (ATH) в 0,023315600067172444 USD.
Какова была минимальная цена SP за все время (ATL)?
SP достиг минимальной цены (ATL) в 0,002919119255657682 USD.
Каков объем торгов SP?
Объем торгов за последние 24 часа для SP составляет $ 193,93K USD.
Вырастет ли SP в цене в этом году?
SP может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SP для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 16:54:32 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Smart Pocket (SP)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

