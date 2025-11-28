Токен SP является базовой валютой для IP-токенов. Он служит универсальным экономическим языком, объединяющим всех персонажей, истории и произведения искусства. С этого момента начинается новая эра, в которой создатели и поклонники со всего мира делятся своими мечтами с помощью единой валюты, а ценности свободно циркулируют между ними.