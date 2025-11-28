Токеномика Smart Pocket (SP)

Откройте для себя ключевую информацию о Smart Pocket (SP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:47:48 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен Smart Pocket (SP)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Smart Pocket (SP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 4,85M
Общее предложение:
$ 100,00B
Оборотное предложение:
$ 1,04B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 465,60M
Исторический максимум:
$ 0,031
Исторический минимум:
$ 0,002919119255657682
Текущая цена:
$ 0,004656
Информация о Smart Pocket (SP)

Токен SP является базовой валютой для IP-токенов. Он служит универсальным экономическим языком, объединяющим всех персонажей, истории и произведения искусства. С этого момента начинается новая эра, в которой создатели и поклонники со всего мира делятся своими мечтами с помощью единой валюты, а ценности свободно циркулируют между ними.

Официальный сайт:
https://www.smapocke.app/
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/6gdDALVM7FrTnXTXo17PpHnLtUdnaAtokCBzPUZKA2rx

Токеномика Smart Pocket (SP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Smart Pocket (SP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SP, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SP.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SP, изучите текущую цену SP!

