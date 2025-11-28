Токеномика Sapien (SAPIEN)

Токеномика Sapien (SAPIEN)

Откройте для себя ключевую информацию о Sapien (SAPIEN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:47:11 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен Sapien (SAPIEN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sapien (SAPIEN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 33,10M
Общее предложение:
$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 250,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 132,38M
Исторический максимум:
$ 0,57373
Исторический минимум:
$ 0,051122873927006145
Текущая цена:
$ 0,13238
Информация о Sapien (SAPIEN)

Sapien создает первый децентрализованный литейный цех данных – протокол без требования разрешения, который соединяет предприятия с проверенными специалистами по всему миру для получения высококачественных данных для обучения ИИ. С более чем 1,9 миллионами зарегистрированных пользователей в 100+ странах и более чем 185 миллионами выполненных задач Sapien превращает маркировку данных из низкооплачиваемой подработки в устойчивую профессию с высокой репутацией. Протокол работает на токене $SAPIEN, активе ERC-20, развернутом на Base.

Официальный сайт:
https://www.sapien.io/
Whitepaper:
https://docs.sapien.io/
Обозреватель блоков:
https://basescan.org/token/0xC729777d0470F30612B1564Fd96E8Dd26f5814E3

Токеномика Sapien (SAPIEN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Sapien (SAPIEN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SAPIEN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SAPIEN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SAPIEN, изучите текущую цену SAPIEN!

История цены Sapien (SAPIEN)

Анализ истории цены SAPIEN помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены SAPIEN

Хотите узнать, куда может двигаться SAPIEN? Наша страница прогноза цены SAPIEN объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

