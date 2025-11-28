Sapien создает первый децентрализованный литейный цех данных – протокол без требования разрешения, который соединяет предприятия с проверенными специалистами по всему миру для получения высококачественных данных для обучения ИИ. С более чем 1,9 миллионами зарегистрированных пользователей в 100+ странах и более чем 185 миллионами выполненных задач Sapien превращает маркировку данных из низкооплачиваемой подработки в устойчивую профессию с высокой репутацией. Протокол работает на токене $SAPIEN, активе ERC-20, развернутом на Base.