Токеномика Rain Protocol (RAIN)

Откройте для себя ключевую информацию о Rain Protocol (RAIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:46:14 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен Rain Protocol (RAIN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Rain Protocol (RAIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
Общее предложение:
$ 1,15T
$ 1,15T
Оборотное предложение:
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 8,24B
$ 8,24B
Исторический максимум:
$ 0,0086818
$ 0,0086818
Исторический минимум:
Текущая цена:
$ 0,007167
$ 0,007167

Информация о Rain Protocol (RAIN)

Rain – это децентрализованный протокол опционов на базе Arbitrum, который позволяет любому пользователю создавать и торговать кастомными опционами практически на любую тему без необходимости получать разрешение. Пользователи могут сами определять рынки и выбирать исходы, участвуя в глобальной ончейн-системе. Видение протокола заключается в создании открытой мировой платформы для доступа к опционам на широкий спектр категорий, включая финансовые цены, мировые события и ончейн-активности.

Официальный сайт:
https://www.rain.one
Whitepaper:
https://whitepaper.rain.one
Обозреватель блоков:
https://arbiscan.io/token/0x25118290e6A5f4139381D072181157035864099d

Токеномика Rain Protocol (RAIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Rain Protocol (RAIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов RAIN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов RAIN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RAIN, изучите текущую цену RAIN!

История цены Rain Protocol (RAIN)

Анализ истории цены RAIN помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены RAIN

Хотите узнать, куда может двигаться RAIN? Наша страница прогноза цены RAIN объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Отказ от ответственности

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

