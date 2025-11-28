Rain – это децентрализованный протокол опционов на базе Arbitrum, который позволяет любому пользователю создавать и торговать кастомными опционами практически на любую тему без необходимости получать разрешение. Пользователи могут сами определять рынки и выбирать исходы, участвуя в глобальной ончейн-системе. Видение протокола заключается в создании открытой мировой платформы для доступа к опционам на широкий спектр категорий, включая финансовые цены, мировые события и ончейн-активности.