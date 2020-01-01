Токеномика Radicle (RAD)

Токеномика Radicle (RAD)

Откройте для себя ключевую информацию о Radicle (RAD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Radicle (RAD)

Radicle - это децентрализованная сеть совместной работы над кодом, построенная на открытых протоколах. Она позволяет разработчикам сотрудничать над кодом, не полагаясь на доверенных посредников. Radicle была разработана для обеспечения функциональности, схожей с централизованными платформами совместной работы над кодом, или "форджами", при сохранении одноранговой природы Git'а, опираясь на то, что изначально сделало распределенный контроль версий таким мощным.

Официальный сайт:
https://radworks.org/
Whitepaper:
https://docs.radworks.org/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x31c8eacbffdd875c74b94b077895bd78cf1e64a3

Токеномика и анализ цен Radicle (RAD)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Radicle (RAD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 32,27M
$ 32,27M$ 32,27M
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 51,58M
$ 51,58M$ 51,58M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 62,56M
$ 62,56M$ 62,56M
Исторический максимум:
$ 27,7
$ 27,7$ 27,7
Исторический минимум:
$ 0,5661187598774695
$ 0,5661187598774695$ 0,5661187598774695
Текущая цена:
$ 0,6256
$ 0,6256$ 0,6256

Токеномика Radicle (RAD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Radicle (RAD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов RAD, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов RAD.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RAD, изучите текущую цену RAD!

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История цены Radicle (RAD)

Анализ истории цены RAD помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.