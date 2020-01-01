Токеномика Radicle (RAD) Откройте для себя ключевую информацию о Radicle (RAD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Radicle (RAD) Radicle - это децентрализованная сеть совместной работы над кодом, построенная на открытых протоколах. Она позволяет разработчикам сотрудничать над кодом, не полагаясь на доверенных посредников. Radicle была разработана для обеспечения функциональности, схожей с централизованными платформами совместной работы над кодом, или "форджами", при сохранении одноранговой природы Git'а, опираясь на то, что изначально сделало распределенный контроль версий таким мощным. Официальный сайт: https://radworks.org/ Whitepaper: https://docs.radworks.org/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x31c8eacbffdd875c74b94b077895bd78cf1e64a3 Купить RAD сейчас!

Токеномика и анализ цен Radicle (RAD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Radicle (RAD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 32,27M $ 32,27M $ 32,27M Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 51,58M $ 51,58M $ 51,58M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 62,56M $ 62,56M $ 62,56M Исторический максимум: $ 27,7 $ 27,7 $ 27,7 Исторический минимум: $ 0,5661187598774695 $ 0,5661187598774695 $ 0,5661187598774695 Текущая цена: $ 0,6256 $ 0,6256 $ 0,6256 Узнайте больше о цене Radicle (RAD)

Токеномика Radicle (RAD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Radicle (RAD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RAD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RAD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RAD, изучите текущую цену RAD!

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