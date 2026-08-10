Технический анализ Quack AI (Q) за сегодня Страница анализа Quack AI предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике Q, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Quack AI ниже. Регистрация

Изменение цены Quack AI (Q) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,023956 -- +10,51% +11,87% +61,00%

Технические индикаторы Quack AI

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Quack AI на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Продажа Продажа 14 Нейтрально 4 Покупка 8 Скользящие средние : Нейтрально Продажа 6 Нейтрально 1 Покупка 7 Технические индикаторы : Активная продажа Продажа 8 Нейтрально 3 Покупка 1 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,024067 0,024049 R2 0,024049 0,024038 R1 0,02404 0,024032 PP 0,024022 0,024022 S1 0,024013 0,024011 S2 0,023995 0,024005 S3 0,023986 0,023995

Рыночные сигналы Quack AI Текущий чистый объем открытых ордеров -0,64M $6,35 M $6,99 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 3-дневные активные покупки $0,02 M 3-дневные активные продажи $0,01 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 7-дневные активные покупки $0,02 M 7-дневные активные продажи $0,02 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Quack AI Чистый приток Цена QUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 $0,00 M 0,02 2026-08-09 $0,00 M 0,02 2026-08-08 $0,00 M 0,02 2026-08-07 $0,00 M 0,02 2026-08-06 $0,00 M 0,02 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Quack AI (Q) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Quack AI в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч Q / USDT $0,02396 $0,02396 $0,02396 +9,22% 6.91M (USDT) Торговля