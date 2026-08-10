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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Quack AI, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Quack AI, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ Quack AI (Q) за сегодня

Технический анализ Quack AI (Q) за сегодня

Страница анализа Quack AI предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике Q, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Quack AI ниже.

Изменение цены Quack AI (Q)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,023956--+10,51%+11,87%+61,00%
Узнайте больше о цене Quack AI

Технические индикаторы Quack AI

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Quack AI на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 14
Нейтрально 4
Покупка 8
Скользящие средние:НейтральноПродажа 6Нейтрально 1Покупка 7
Технические индикаторы:Активная продажаПродажа 8Нейтрально 3Покупка 1
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,024067
0,024049
R2
0,024049
0,024038
R1
0,02404
0,024032
PP
0,024022
0,024022
S1
0,024013
0,024011
S2
0,023995
0,024005
S3
0,023986
0,023995

Рыночные сигналы Quack AI

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,64M
$6,35 M
$6,99 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,02 M
3-дневные активные продажи
$0,01 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,02 M
7-дневные активные продажи
$0,02 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Quack AI

Чистый притокЦена QUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,02
2026-08-09$0,00 M0,02
2026-08-08$0,00 M0,02
2026-08-07$0,00 M0,02
2026-08-06$0,00 M0,02

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
Q/USDT
$0,02396
$0,02396$0,02396
+9,22%
6.91M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор Q в USD

Сумма

Q
Q
USD
USD

1 Q = 0,023956 USD

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