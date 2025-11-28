Что такое Q

Токеномика Quack AI (Q) Откройте для себя ключевую информацию о Quack AI (Q), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Quack AI (Q) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Quack AI (Q), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 112,97M $ 112,97M $ 112,97M Исторический максимум: $ 0,053122 $ 0,053122 $ 0,053122 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,011297 $ 0,011297 $ 0,011297 Узнайте больше о цене Quack AI (Q) Купить Q сейчас!

Информация о Quack AI (Q) Quack AI – уровень ИИ-управления для Web3. Quack AI – это модульная, готовая к использованию инфраструктура управления, которая автоматизирует создание предложений, оценку рисков, голосование и исполнение между сетями – обеспечивая масштабируемое управление с использованием ИИ. Quack AI – уровень ИИ-управления для Web3. Quack AI – это модульная, готовая к использованию инфраструктура управления, которая автоматизирует создание предложений, оценку рисков, голосование и исполнение между сетями – обеспечивая масштабируемое управление с использованием ИИ. Официальный сайт: https://quackai.ai/ Whitepaper: https://quackai.gitbook.io/docs Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xc07e1300dc138601fa6b0b59f8d0fa477e690589

Токеномика Quack AI (Q): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Quack AI (Q) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов Q, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов Q. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой Q, изучите текущую цену Q!

Как купить Q Заинтересованы в добавлении Quack AI (Q) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки Q, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить Q на MEXC прямо сейчас! История цены Quack AI (Q) Анализ истории цены Q помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены Q прямо сейчас! Прогноз цены Q Хотите узнать, куда может двигаться Q? Наша страница прогноза цены Q объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена Q прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!