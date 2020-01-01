Токеномика PLEARN (PLN) Откройте для себя ключевую информацию о PLEARN (PLN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о PLEARN (PLN) Революционное модернизация PLN: объединение роскоши и цифровых активов. В эпоху, когда границы между цифровым и реальным миром стремительно стираются, PLN устанавливает новые стандарты, преобразуя свой криптовалютный токен в революционный актив, объединяющий роскошь и передовые технологии. Официальный сайт: https://www.plearn.finance Whitepaper: https://app.plearnclub.com/PLEARN-Whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xBe0D3526fc797583Dada3F30BC390013062A048B Купить PLN сейчас!

Токеномика и анализ цен PLEARN (PLN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PLEARN (PLN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,05M $ 2,05M $ 2,05M Общее предложение: $ 700,00M $ 700,00M $ 700,00M Оборотное предложение: $ 86,06M $ 86,06M $ 86,06M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 16,69M $ 16,69M $ 16,69M Исторический максимум: $ 0,355 $ 0,355 $ 0,355 Исторический минимум: $ 0,020444703935664384 $ 0,020444703935664384 $ 0,020444703935664384 Текущая цена: $ 0,02384 $ 0,02384 $ 0,02384 Узнайте больше о цене PLEARN (PLN)

Токеномика PLEARN (PLN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PLEARN (PLN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PLN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PLN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PLN, изучите текущую цену PLN!

Как купить PLN Заинтересованы в добавлении PLEARN (PLN) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки PLN, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить PLN на MEXC прямо сейчас!

История цены PLEARN (PLN) Анализ истории цены PLN помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены PLN прямо сейчас!

Прогноз цены PLN Хотите узнать, куда может двигаться PLN? Наша страница прогноза цены PLN объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена PLN прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!