Текущая цена Pipe Network сегодня составляет 0.08987 USD. Следите за обновлениями цены PIPE к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены PIPE прямо сейчас на MEXC.

Логотип Pipe Network

Pipe Network Курс (PIPE)

Текущая цена 1 PIPE в USD:

$0,08987
$0,08987$0,08987
+1,20%1D
USD
График цены Pipe Network (PIPE) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 04:38:56 (UTC+8)

Информация о ценах Pipe Network (PIPE) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,08673
$ 0,08673$ 0,08673
Мин 24Ч
$ 0,09615
$ 0,09615$ 0,09615
Макс 24Ч

$ 0,08673
$ 0,08673$ 0,08673

$ 0,09615
$ 0,09615$ 0,09615

$ 0,34291515733046557
$ 0,34291515733046557$ 0,34291515733046557

$ 0,05288812467524619
$ 0,05288812467524619$ 0,05288812467524619

+0,03%

+1,20%

+20,19%

+20,19%

Текущая цена Pipe Network (PIPE) составляет $ 0,08987. За последние 24 часа PIPE торговался в диапазоне от $ 0,08673 до $ 0,09615, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена PIPE за все время составляет $ 0,34291515733046557, а минимальная – $ 0,05288812467524619.

Что касается краткосрочной динамики, PIPE изменился на +0,03% за последний час, на +1,20% за 24 часа и на +20,19% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Pipe Network (PIPE)

No.1172

$ 8,99M
$ 8,99M$ 8,99M

$ 87,80K
$ 87,80K$ 87,80K

$ 89,87M
$ 89,87M$ 89,87M

100,00M
100,00M 100,00M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

10,00%

SOL

Текущая рыночная капитализация Pipe Network составляет $ 8,99M, при 24-часовом объеме торгов $ 87,80K. Циркулируещее обращение PIPE составляет 100,00M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 89,87M.

История цен Pipe Network (PIPE) в USD

Отслеживайте изменения цены Pipe Network за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,0010657+1,20%
30 дней$ +0,03987+79,74%
60 дней$ +0,03987+79,74%
90 дней$ +0,03987+79,74%
Изменение цены Pipe Network сегодня

Сегодня для PIPE зафиксировано изменение $ +0,0010657 (+1,20%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Pipe Network за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ +0,03987 (+79,74%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Pipe Network за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то PIPE изменился на $ +0,03987 (+79,74%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Pipe Network за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0,03987 (+79,74%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Pipe Network (PIPE)?

Просмотеть страницу истории цен Pipe Network.

Что такое Pipe Network (PIPE)

Pipe Network – это децентрализованная переферийная суперклауд-платформа, объединяющая доставку контента, хранение данных и ИИ-инференс в глобальной разрешительной инфраструктуре без ограничений. Сеть координирует независимые ноды, предоставляющие пропускную способность, хранилище и вычислительные ресурсы в обмен на PIPE – нативный утилитарный токен сети. PIPE используется для оплаты пропускной способности, хранения и вычислений; криптографические доказательства подтверждают использование, а модель «сжигание за кредиты» связывает потребление токенов напрямую с активностью сети.

Pipe Network доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Pipe Network. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга PIPE, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Pipe Network в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Pipe Network простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Pipe Network (USD)

Сколько будет стоить Pipe Network (PIPE) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Pipe Network (PIPE) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Pipe Network.

Проверьте прогноз цены Pipe Network!

Токеномика Pipe Network (PIPE)

Понимание токеномики Pipe Network (PIPE) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена PIPE прямо сейчас!

Как купить Pipe Network (PIPE)

Ищете как купить Pipe Network? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Pipe Network на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

PIPE на местную валюту

1 Pipe Network (PIPE) в VND
2 364,92905
1 Pipe Network (PIPE) в AUD
A$0,1375011
1 Pipe Network (PIPE) в GBP
0,0674025
1 Pipe Network (PIPE) в EUR
0,0772882
1 Pipe Network (PIPE) в USD
$0,08987
1 Pipe Network (PIPE) в MYR
RM0,3801501
1 Pipe Network (PIPE) в TRY
3,7709452
1 Pipe Network (PIPE) в JPY
¥13,66024
1 Pipe Network (PIPE) в ARS
ARS$133,3374229
1 Pipe Network (PIPE) в RUB
7,3172154
1 Pipe Network (PIPE) в INR
7,8887886
1 Pipe Network (PIPE) в IDR
Rp1 497,8327342
1 Pipe Network (PIPE) в PHP
5,2645846
1 Pipe Network (PIPE) в EGP
￡E.4,2760146
1 Pipe Network (PIPE) в BRL
R$0,4835006
1 Pipe Network (PIPE) в CAD
C$0,1249193
1 Pipe Network (PIPE) в BDT
10,9928984
1 Pipe Network (PIPE) в NGN
131,3881426
1 Pipe Network (PIPE) в COP
$351,0546875
1 Pipe Network (PIPE) в ZAR
R.1,5574471
1 Pipe Network (PIPE) в UAH
3,7592621
1 Pipe Network (PIPE) в TZS
T.Sh.223,5570172
1 Pipe Network (PIPE) в VES
Bs19,05244
1 Pipe Network (PIPE) в CLP
$85,01702
1 Pipe Network (PIPE) в PKR
Rs25,2507739
1 Pipe Network (PIPE) в KZT
48,2907458
1 Pipe Network (PIPE) в THB
฿2,9468373
1 Pipe Network (PIPE) в TWD
NT$2,7652999
1 Pipe Network (PIPE) в AED
د.إ0,3298229
1 Pipe Network (PIPE) в CHF
Fr0,0709973
1 Pipe Network (PIPE) в HKD
HK$0,6982899
1 Pipe Network (PIPE) в AMD
֏34,3141634
1 Pipe Network (PIPE) в MAD
.د.م0,8295001
1 Pipe Network (PIPE) в MXN
$1,6527093
1 Pipe Network (PIPE) в SAR
ريال0,3370125
1 Pipe Network (PIPE) в ETB
Br13,5856479
1 Pipe Network (PIPE) в KES
KSh11,5914326
1 Pipe Network (PIPE) в JOD
د.أ0,06371783
1 Pipe Network (PIPE) в PLN
0,3271268
1 Pipe Network (PIPE) в RON
лв0,3927319
1 Pipe Network (PIPE) в SEK
kr0,8438793
1 Pipe Network (PIPE) в BGN
лв0,1509816
1 Pipe Network (PIPE) в HUF
Ft30,1981174
1 Pipe Network (PIPE) в CZK
1,8818778
1 Pipe Network (PIPE) в KWD
د.ك0,02750022
1 Pipe Network (PIPE) в ILS
0,2956723
1 Pipe Network (PIPE) в BOB
Bs0,6192043
1 Pipe Network (PIPE) в AZN
0,152779
1 Pipe Network (PIPE) в TJS
SM0,8303988
1 Pipe Network (PIPE) в GEL
0,2435477
1 Pipe Network (PIPE) в AOA
Kz82,3739433
1 Pipe Network (PIPE) в BHD
.د.ب0,03379112
1 Pipe Network (PIPE) в BMD
$0,08987
1 Pipe Network (PIPE) в DKK
kr0,5769654
1 Pipe Network (PIPE) в HNL
L2,3492018
1 Pipe Network (PIPE) в MUR
4,0908824
1 Pipe Network (PIPE) в NAD
$1,5583458
1 Pipe Network (PIPE) в NOK
kr0,8960039
1 Pipe Network (PIPE) в NZD
$0,1554751
1 Pipe Network (PIPE) в PAB
B/.0,08987
1 Pipe Network (PIPE) в PGK
K0,377454
1 Pipe Network (PIPE) в QAR
ر.ق0,3271268
1 Pipe Network (PIPE) в RSD
дин.9,0660856
1 Pipe Network (PIPE) в UZS
soʻm1 095,9754344
1 Pipe Network (PIPE) в ALL
L7,4816775
1 Pipe Network (PIPE) в ANG
ƒ0,1608673
1 Pipe Network (PIPE) в AWG
ƒ0,161766
1 Pipe Network (PIPE) в BBD
$0,17974
1 Pipe Network (PIPE) в BAM
KM0,1509816
1 Pipe Network (PIPE) в BIF
Fr264,30767
1 Pipe Network (PIPE) в BND
$0,1159323
1 Pipe Network (PIPE) в BSD
$0,08987
1 Pipe Network (PIPE) в JMD
$14,397174
1 Pipe Network (PIPE) в KHR
362,3783075
1 Pipe Network (PIPE) в KMF
Fr38,10488
1 Pipe Network (PIPE) в LAK
1 953,6956131
1 Pipe Network (PIPE) в LKR
රු27,2333061
1 Pipe Network (PIPE) в MDL
L1,5223978
1 Pipe Network (PIPE) в MGA
Ar406,6509656
1 Pipe Network (PIPE) в MOP
P0,7180613
1 Pipe Network (PIPE) в MVR
1,375011
1 Pipe Network (PIPE) в MWK
MK156,0242057
1 Pipe Network (PIPE) в MZN
MT5,7435917
1 Pipe Network (PIPE) в NPR
रु12,6078623
1 Pipe Network (PIPE) в PYG
632,86454
1 Pipe Network (PIPE) в RWF
Fr130,22163
1 Pipe Network (PIPE) в SBD
$0,7387314
1 Pipe Network (PIPE) в SCR
1,2572813
1 Pipe Network (PIPE) в SRD
$3,5669403
1 Pipe Network (PIPE) в SVC
$0,7845651
1 Pipe Network (PIPE) в SZL
L1,5583458
1 Pipe Network (PIPE) в TMT
m0,314545
1 Pipe Network (PIPE) в TND
د.ت0,26394819
1 Pipe Network (PIPE) в TTD
$0,6084199
1 Pipe Network (PIPE) в UGX
Sh313,10708
1 Pipe Network (PIPE) в XAF
Fr50,68668
1 Pipe Network (PIPE) в XCD
$0,242649
1 Pipe Network (PIPE) в XOF
Fr50,68668
1 Pipe Network (PIPE) в XPF
Fr9,16674
1 Pipe Network (PIPE) в BWP
P1,2024606
1 Pipe Network (PIPE) в BZD
$0,17974
1 Pipe Network (PIPE) в CVE
$8,53765
1 Pipe Network (PIPE) в DJF
Fr15,90699
1 Pipe Network (PIPE) в DOP
$5,7283138
1 Pipe Network (PIPE) в DZD
د.ج11,7226428
1 Pipe Network (PIPE) в FJD
$0,206701
1 Pipe Network (PIPE) в GNF
Fr781,41965
1 Pipe Network (PIPE) в GTQ
Q0,6866068
1 Pipe Network (PIPE) в GYD
$18,7693495
1 Pipe Network (PIPE) в ISK
kr10,96414

Источники Pipe Network

Для более глубокого понимания Pipe Network рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Pipe Network
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Pipe Network

Сколько стоит Pipe Network (PIPE) на сегодня?
Актуальная цена PIPE в USD – 0,08987 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена PIPE в USD?
Текущая цена PIPE в USD составляет $ 0,08987. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Pipe Network?
Рыночная капитализация PIPE составляет $ 8,99M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение PIPE?
Циркулирующее предложение PIPE составляет 100,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) PIPE?
PIPE достиг максимальной цены (ATH) в 0,34291515733046557 USD.
Какова была минимальная цена PIPE за все время (ATL)?
PIPE достиг минимальной цены (ATL) в 0,05288812467524619 USD.
Каков объем торгов PIPE?
Объем торгов за последние 24 часа для PIPE составляет $ 87,80K USD.
Вырастет ли PIPE в цене в этом году?
PIPE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены PIPE для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Pipe Network (PIPE)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор PIPE в USD

Сумма

PIPE
PIPE
USD
USD

1 PIPE = 0,08987 USD

Торговля PIPE

PIPE/USDT
$0,08987
$0,08987$0,08987
+1,18%

