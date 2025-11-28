Токеномика Pipe Network (PIPE)

Откройте для себя ключевую информацию о Pipe Network (PIPE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:44:52 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен Pipe Network (PIPE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pipe Network (PIPE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 6,56M
Общее предложение:
$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 100,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 65,59M
Исторический максимум:
$ 0,3618
Исторический минимум:
$ 0,05288812467524619
Текущая цена:
$ 0,06559
Информация о Pipe Network (PIPE)

Pipe Network – это децентрализованная переферийная суперклауд-платформа, объединяющая доставку контента, хранение данных и ИИ-инференс в глобальной разрешительной инфраструктуре без ограничений. Сеть координирует независимые ноды, предоставляющие пропускную способность, хранилище и вычислительные ресурсы в обмен на PIPE – нативный утилитарный токен сети. PIPE используется для оплаты пропускной способности, хранения и вычислений; криптографические доказательства подтверждают использование, а модель «сжигание за кредиты» связывает потребление токенов напрямую с активностью сети.

Официальный сайт:
https://pipe.network/
Whitepaper:
https://docs.pipe.network/
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/7s9MoSt7VV1J3jVNnw2AyocsQDBdCkPYz5apQDPKy9i5

Токеномика Pipe Network (PIPE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Pipe Network (PIPE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PIPE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PIPE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PIPE, изучите текущую цену PIPE!

