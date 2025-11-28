Что такое PIPE

Токеномика и анализ цен Pipe Network (PIPE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pipe Network (PIPE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,56M $ 6,56M $ 6,56M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 65,59M $ 65,59M $ 65,59M Исторический максимум: $ 0,3618 $ 0,3618 $ 0,3618 Исторический минимум: $ 0,05288812467524619 $ 0,05288812467524619 $ 0,05288812467524619 Текущая цена: $ 0,06559 $ 0,06559 $ 0,06559 Узнайте больше о цене Pipe Network (PIPE) Купить PIPE сейчас!

Информация о Pipe Network (PIPE) Pipe Network – это децентрализованная переферийная суперклауд-платформа, объединяющая доставку контента, хранение данных и ИИ-инференс в глобальной разрешительной инфраструктуре без ограничений. Сеть координирует независимые ноды, предоставляющие пропускную способность, хранилище и вычислительные ресурсы в обмен на PIPE – нативный утилитарный токен сети. PIPE используется для оплаты пропускной способности, хранения и вычислений; криптографические доказательства подтверждают использование, а модель «сжигание за кредиты» связывает потребление токенов напрямую с активностью сети. Официальный сайт: https://pipe.network/ Whitepaper: https://docs.pipe.network/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/7s9MoSt7VV1J3jVNnw2AyocsQDBdCkPYz5apQDPKy9i5

Токеномика Pipe Network (PIPE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Pipe Network (PIPE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PIPE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PIPE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PIPE, изучите текущую цену PIPE!

История цены Pipe Network (PIPE) Анализ истории цены PIPE помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Прогноз цены PIPE Хотите узнать, куда может двигаться PIPE? Наша страница прогноза цены PIPE объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

