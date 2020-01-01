Токеномика PigToken (PIG)

Токеномика PigToken (PIG)

Откройте для себя ключевую информацию о PigToken (PIG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о PigToken (PIG)

PIG — это высокодоходный фермерский токен. На каждую транзакцию взимается налог в размере 5%: 3% заблокированы в ликвидности, 2% распределяются между держателями PIG пропорционально количеству удерживаемых PIG.

Официальный сайт:
https://pigtoken.finance/
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x8850d2c68c632e3b258e612abaa8fada7e6958e5

Токеномика и анализ цен PigToken (PIG)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене PigToken (PIG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Общее предложение:
$ 1,000.00T
$ 1,000.00T$ 1,000.00T
Оборотное предложение:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 17.78M
$ 17.78M$ 17.78M
Исторический максимум:
$ 0.0000056666
$ 0.0000056666$ 0.0000056666
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0.00000001778
$ 0.00000001778$ 0.00000001778

Токеномика PigToken (PIG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики PigToken (PIG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PIG, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PIG.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PIG, изучите текущую цену PIG!

Как купить PIG

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История цены PigToken (PIG)

Анализ истории цены PIG помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены PIG

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.