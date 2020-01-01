Токеномика PigToken (PIG) Откройте для себя ключевую информацию о PigToken (PIG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о PigToken (PIG) PIG — это высокодоходный фермерский токен. На каждую транзакцию взимается налог в размере 5%: 3% заблокированы в ликвидности, 2% распределяются между держателями PIG пропорционально количеству удерживаемых PIG. Официальный сайт: https://pigtoken.finance/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x8850d2c68c632e3b258e612abaa8fada7e6958e5 Купить PIG сейчас!

Токеномика и анализ цен PigToken (PIG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PigToken (PIG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общее предложение: $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T Оборотное предложение: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 17.78M $ 17.78M $ 17.78M Исторический максимум: $ 0.0000056666 $ 0.0000056666 $ 0.0000056666 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0.00000001778 $ 0.00000001778 $ 0.00000001778 Узнайте больше о цене PigToken (PIG)

Токеномика PigToken (PIG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PigToken (PIG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PIG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PIG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PIG, изучите текущую цену PIG!

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