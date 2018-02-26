Технический анализ Ontology Token (ONT) за сегодня Страница анализа Ontology Token предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике ONT, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Ontology Token ниже. Регистрация

Изменение цены Ontology Token (ONT) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,03835 -- +2,51% -17,23% -39,28%

Технические индикаторы Ontology Token

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Ontology Token на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Продажа Продажа 15 Нейтрально 4 Покупка 7 Скользящие средние : Активная продажа Продажа 12 Нейтрально 2 Покупка 0 Технические индикаторы : Покупка Продажа 3 Нейтрально 2 Покупка 7 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,03834 0,03833 R2 0,03833 0,03832 R1 0,03832 0,03832 PP 0,03831 0,03831 S1 0,0383 0,0383 S2 0,03829 0,0383 S3 0,03828 0,03829

Рыночные сигналы Ontology Token Текущий чистый объем открытых ордеров -0,06M $1,35 M $1,40 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -0,01M 3-дневные активные покупки $0,05 M 3-дневные активные продажи $0,05 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -0,01M 7-дневные активные покупки $0,12 M 7-дневные активные продажи $0,13 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Ontology Token Чистый приток Цена ONTUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,02 M 0,04 2026-08-09 -$0,01 M 0,04 2026-08-08 -$0,01 M 0,04 2026-08-07 -$0,01 M 0,04 2026-08-06 $0,01 M 0,04 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Ontology Token (ONT) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Ontology Token в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч ONT / USDT $0,03835 $0,03835 $0,03835 -1,31% 1.36M (USDT) Торговля