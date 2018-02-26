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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Ontology Token, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Ontology Token, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ Ontology Token (ONT) за сегодня

Технический анализ Ontology Token (ONT) за сегодня

Страница анализа Ontology Token предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике ONT, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Ontology Token ниже.

Изменение цены Ontology Token (ONT)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,03835--+2,51%-17,23%-39,28%
Узнайте больше о цене Ontology Token

Технические индикаторы Ontology Token

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Ontology Token на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 15
Нейтрально 4
Покупка 7
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 12Нейтрально 2Покупка 0
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 2Покупка 7
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,03834
0,03833
R2
0,03833
0,03832
R1
0,03832
0,03832
PP
0,03831
0,03831
S1
0,0383
0,0383
S2
0,03829
0,0383
S3
0,03828
0,03829

Рыночные сигналы Ontology Token

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,06M
$1,35 M
$1,40 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,01M
3-дневные активные покупки
$0,05 M
3-дневные активные продажи
$0,05 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,01M
7-дневные активные покупки
$0,12 M
7-дневные активные продажи
$0,13 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Ontology Token

Чистый притокЦена ONTUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,02 M0,04
2026-08-09-$0,01 M0,04
2026-08-08-$0,01 M0,04
2026-08-07-$0,01 M0,04
2026-08-06$0,01 M0,04

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ONT/USDT
$0,03835
$0,03835$0,03835
-1,31%
1.36M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор ONT в USD

Сумма

ONT
ONT
USD
USD

1 ONT = 0,03835 USD

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