Сегодняшняя цена OIL(BRENT)

Текущая цена OIL(BRENT) (OIL(BRENT)) сегодня составляет -- с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации OIL(BRENT) на RUB составляет -- за OIL(BRENT).

На данный момент OIL(BRENT) занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- OIL(BRENT). В течение последних 24 часов, OIL(BRENT) торговался в диапазоне от -- (минимум) до -- (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе OIL(BRENT) изменился на -- за последний час и на -- за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация OIL(BRENT) (OIL(BRENT))

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 0,00₽ 0,00 ₽ 0,00 Оборотное предложение ---- -- Общее предложение ---- --

Текущая рыночная капитализация OIL(BRENT) составляет --, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение OIL(BRENT) составляет --, а общее предложение – --. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна --.