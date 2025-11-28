Токеномика OHO PLUS (OHO)
Токеномика и анализ цен OHO PLUS (OHO)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене OHO PLUS (OHO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Информация о OHO PLUS (OHO)
OHO+ – это тип цифрового актива, разработанный ONFA Fintech в рамках экосистемы ONFA. Цель OHO – стать криптовалютой, обеспечивающей устойчивую ценность за счет интеграции Web3, блокчейна, искусственного интеллекта и механизмов стимулирования, которые поощряют вклад сообщества в сеть.
Токеномика OHO PLUS (OHO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики OHO PLUS (OHO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов OHO, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов OHO.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OHO, изучите текущую цену OHO!
История цены OHO PLUS (OHO)
Анализ истории цены OHO помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.
Прогноз цены OHO
Хотите узнать, куда может двигаться OHO? Наша страница прогноза цены OHO объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.
