Токеномика OHO PLUS (OHO) Откройте для себя ключевую информацию о OHO PLUS (OHO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен OHO PLUS (OHO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене OHO PLUS (OHO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 168,00M $ 168,00M $ 168,00M Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 187,80M $ 187,80M $ 187,80M Исторический максимум: $ 1,499999 $ 1,499999 $ 1,499999 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 1,117872 $ 1,117872 $ 1,117872 Узнайте больше о цене OHO PLUS (OHO) Купить OHO сейчас!

Информация о OHO PLUS (OHO) OHO+ – это тип цифрового актива, разработанный ONFA Fintech в рамках экосистемы ONFA. Цель OHO – стать криптовалютой, обеспечивающей устойчивую ценность за счет интеграции Web3, блокчейна, искусственного интеллекта и механизмов стимулирования, которые поощряют вклад сообщества в сеть. OHO+ – это тип цифрового актива, разработанный ONFA Fintech в рамках экосистемы ONFA. Цель OHO – стать криптовалютой, обеспечивающей устойчивую ценность за счет интеграции Web3, блокчейна, искусственного интеллекта и механизмов стимулирования, которые поощряют вклад сообщества в сеть. Официальный сайт: https://onfa.io/ Whitepaper: https://wiki.onfa.io/introduction-oho-and-oho-plus Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xe340a07E5C02BAe32f3265dDFe1BEa52FF217cAE

Токеномика OHO PLUS (OHO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики OHO PLUS (OHO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OHO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OHO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OHO, изучите текущую цену OHO!

История цены OHO PLUS (OHO) Анализ истории цены OHO помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены OHO прямо сейчас! Прогноз цены OHO Хотите узнать, куда может двигаться OHO? Наша страница прогноза цены OHO объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена OHO прямо сейчас!

