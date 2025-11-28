Токеномика OHO PLUS (OHO)

Токеномика OHO PLUS (OHO)

Откройте для себя ключевую информацию о OHO PLUS (OHO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:25:28 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен OHO PLUS (OHO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене OHO PLUS (OHO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
--
----
Общее предложение:
$ 168,00M
$ 168,00M$ 168,00M
Оборотное предложение:
--
----
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 187,80M
$ 187,80M$ 187,80M
Исторический максимум:
$ 1,499999
$ 1,499999$ 1,499999
Исторический минимум:
--
----
Текущая цена:
$ 1,117872
$ 1,117872$ 1,117872

Информация о OHO PLUS (OHO)

OHO+ – это тип цифрового актива, разработанный ONFA Fintech в рамках экосистемы ONFA. Цель OHO – стать криптовалютой, обеспечивающей устойчивую ценность за счет интеграции Web3, блокчейна, искусственного интеллекта и механизмов стимулирования, которые поощряют вклад сообщества в сеть.

Официальный сайт:
https://onfa.io/
Whitepaper:
https://wiki.onfa.io/introduction-oho-and-oho-plus
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0xe340a07E5C02BAe32f3265dDFe1BEa52FF217cAE

Токеномика OHO PLUS (OHO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики OHO PLUS (OHO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов OHO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов OHO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OHO, изучите текущую цену OHO!

Как купить OHO

Заинтересованы в добавлении OHO PLUS (OHO) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки OHO, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены OHO PLUS (OHO)

Анализ истории цены OHO помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены OHO

Хотите узнать, куда может двигаться OHO? Наша страница прогноза цены OHO объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

Ознакомьтесь и примите «Пользовательское соглашение» и «Политику конфиденциальности»