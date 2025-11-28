NetX: Экономическая сеть на базе ИИ, управляемая RWA, объединяющая блокчейн и реальную ценность NetX — это экосистема блокчейна нового поколения, построенная на доверенных вычислениях и защищённой сети уровня Layer-1, предназначенная для создания модульной экономической инфраструктуры. Благодаря ИИ и протоколу MCP, она обеспечивает интеллектуальную поддержку dApp и финансовых операций. В экосистеме NetX все проекты могут беспрепятственно использовать токены, обеспеченные реальными активами (RWA), для платежей и расчётов, включая регулируемые стейблкоины, токенизированные финансовые инструменты и реальные активы. NetX создаёт бесшовную связь между ончейн-инновациями и реальной экономикой, способствуя слиянию Web3 и глобальной сети ценностей.