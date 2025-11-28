Токеномика NetX (NETX)

Токеномика NetX (NETX)

Откройте для себя ключевую информацию о NetX (NETX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:59:28 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен NetX (NETX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене NetX (NETX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 12,92M
$ 12,92M
Общее предложение:
$ 20,00M
$ 20,00M
Оборотное предложение:
$ 16,92M
$ 16,92M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 15,27M
$ 15,27M
Исторический максимум:
$ 1,99
$ 1,99
Исторический минимум:
$ 0,658241367627642
$ 0,658241367627642
Текущая цена:
$ 0,7636
$ 0,7636

Информация о NetX (NETX)

NetX: Экономическая сеть на базе ИИ, управляемая RWA, объединяющая блокчейн и реальную ценность NetX — это экосистема блокчейна нового поколения, построенная на доверенных вычислениях и защищённой сети уровня Layer-1, предназначенная для создания модульной экономической инфраструктуры. Благодаря ИИ и протоколу MCP, она обеспечивает интеллектуальную поддержку dApp и финансовых операций. В экосистеме NetX все проекты могут беспрепятственно использовать токены, обеспеченные реальными активами (RWA), для платежей и расчётов, включая регулируемые стейблкоины, токенизированные финансовые инструменты и реальные активы. NetX создаёт бесшовную связь между ончейн-инновациями и реальной экономикой, способствуя слиянию Web3 и глобальной сети ценностей.

Официальный сайт:
https://www.netx.world/
Whitepaper:
https://netx.gitbook.io/netx-docs
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x4c32964715e9a42F8d119bFA8917d57822d3aDF1

Токеномика NetX (NETX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики NetX (NETX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов NETX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов NETX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NETX, изучите текущую цену NETX!

