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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по NEAR, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по NEAR, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ NEAR (NEAR) за сегодня

Технический анализ NEAR (NEAR) за сегодня

Страница анализа NEAR предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике NEAR, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе NEAR ниже.

Изменение цены NEAR (NEAR)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$1,6567---3,01%-12,89%+6,89%
Узнайте больше о цене NEAR

Технические индикаторы NEAR

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот NEAR на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 13
Нейтрально 1
Покупка 12
Скользящие средние:ПродажаПродажа 10Нейтрально 0Покупка 4
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 1Покупка 8
Название
Классический
Фибоначчи
R3
1,6566
1,6563
R2
1,6563
1,6559
R1
1,6556
1,6557
PP
1,6553
1,6553
S1
1,6546
1,6549
S2
1,6543
1,6547
S3
1,6536
1,6543

Рыночные сигналы NEAR

Текущий чистый объем открытых ордеров
1,72M
$47,83 M
$46,11 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,35M
3-дневные активные покупки
$17,37 M
3-дневные активные продажи
$17,02 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,79M
7-дневные активные покупки
$39,59 M
7-дневные активные продажи
$38,80 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала NEAR

Чистый притокЦена NEARUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$2,28 M1,65
2026-08-09-$1,32 M1,64
2026-08-08-$2,20 M1,63
2026-08-07-$1,73 M1,61
2026-08-06-$0,97 M1,68

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о NEAR

Торгуйте NEAR (NEAR) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы NEAR в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
NEAR/USDT
$1,6571
$1,6571$1,6571
+1,28%
422.85K (USDT)
NEAR/USDC
$1,6555
$1,6555$1,6555
+1,30%
16.86K (USDT)
NEAR/USD1
$1,6582
$1,6582$1,6582
+1,53%
33.59K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор NEAR в USD

Сумма

NEAR
NEAR
USD
USD

1 NEAR = 1,6567 USD

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