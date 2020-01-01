Токеномика Nakamoto Games (NAKA)

Токеномика Nakamoto Games (NAKA)

Откройте для себя ключевую информацию о Nakamoto Games (NAKA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Nakamoto Games (NAKA)

Nakamoto Games offers gamers worldwide the opportunity to participate in countless blockchain-based games and generate a sustainable and sizable income.

Официальный сайт:
https://www.nakamoto.games/
Обозреватель блоков:
https://polygonscan.com/token/0x311434160d7537be358930def317afb606c0d737

Токеномика и анализ цен Nakamoto Games (NAKA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Nakamoto Games (NAKA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 35,04M
$ 35,04M$ 35,04M
Общее предложение:
$ 180,00M
$ 180,00M$ 180,00M
Оборотное предложение:
$ 105,76M
$ 105,76M$ 105,76M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 59,63M
$ 59,63M$ 59,63M
Исторический максимум:
$ 3,44
$ 3,44$ 3,44
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,3313
$ 0,3313$ 0,3313

Токеномика Nakamoto Games (NAKA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Nakamoto Games (NAKA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов NAKA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов NAKA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NAKA, изучите текущую цену NAKA!

Как купить NAKA

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История цены Nakamoto Games (NAKA)

Анализ истории цены NAKA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.