Токеномика Nakamoto Games (NAKA)
Информация о Nakamoto Games (NAKA)
Nakamoto Games offers gamers worldwide the opportunity to participate in countless blockchain-based games and generate a sustainable and sizable income.
Токеномика и анализ цен Nakamoto Games (NAKA)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Nakamoto Games (NAKA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Nakamoto Games (NAKA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Nakamoto Games (NAKA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов NAKA, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов NAKA.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NAKA, изучите текущую цену NAKA!
Как купить NAKA
Заинтересованы в добавлении Nakamoto Games (NAKA) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки NAKA, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.
История цены Nakamoto Games (NAKA)
Анализ истории цены NAKA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.
Прогноз цены NAKA
Хотите узнать, куда может двигаться NAKA? Наша страница прогноза цены NAKA объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.
Почему вам стоит выбрать MEXC?
MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте
Отказ от ответственности
Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
Купить Nakamoto Games (NAKA)
Сумма
1 NAKA = 0,3313 USD