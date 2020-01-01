Токеномика Nakamoto Games (NAKA) Откройте для себя ключевую информацию о Nakamoto Games (NAKA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Nakamoto Games (NAKA) Nakamoto Games offers gamers worldwide the opportunity to participate in countless blockchain-based games and generate a sustainable and sizable income. Официальный сайт: https://www.nakamoto.games/ Обозреватель блоков: https://polygonscan.com/token/0x311434160d7537be358930def317afb606c0d737 Купить NAKA сейчас!

Токеномика и анализ цен Nakamoto Games (NAKA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Nakamoto Games (NAKA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 35,04M $ 35,04M $ 35,04M Общее предложение: $ 180,00M $ 180,00M $ 180,00M Оборотное предложение: $ 105,76M $ 105,76M $ 105,76M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 59,63M $ 59,63M $ 59,63M Исторический максимум: $ 3,44 $ 3,44 $ 3,44 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,3313 $ 0,3313 $ 0,3313 Узнайте больше о цене Nakamoto Games (NAKA)

Токеномика Nakamoto Games (NAKA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Nakamoto Games (NAKA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NAKA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NAKA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NAKA, изучите текущую цену NAKA!

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