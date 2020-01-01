Токеномика Mexc Staked SOL (MXSOL) Откройте для себя ключевую информацию о Mexc Staked SOL (MXSOL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Mexc Staked SOL (MXSOL) MXSOL – это токен ликвидного стейкинга (LST) для Solana, поддерживаемый биржей MEXC. При стейкинге SOL на MEXC вы получаете токены MXSOL, которые представляют вашу долю застейканных SOL в пуле стейкинга MEXC. Эти токены служат своего рода квитанцией и могут быть впоследствии обменены обратно на SOL и накопленные награды. Официальный сайт: https://www.mexc.com/staking/sol Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/7cBuurYDdaqxnem7KyMTci6SWhjJKroZ6NUjqH2ewEPB Купить MXSOL сейчас!

Токеномика и анализ цен Mexc Staked SOL (MXSOL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Mexc Staked SOL (MXSOL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 200 $ 200 $ 200 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 157,79 $ 157,79 $ 157,79 Узнайте больше о цене Mexc Staked SOL (MXSOL)

Токеномика Mexc Staked SOL (MXSOL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Mexc Staked SOL (MXSOL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MXSOL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MXSOL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MXSOL, изучите текущую цену MXSOL!

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