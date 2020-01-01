Токеномика Moviebloc (MBL) Откройте для себя ключевую информацию о Moviebloc (MBL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Moviebloc (MBL) 【MBL】MovieblocMovieBloc is a movie distribution platform based on blockchain technology. Creators get transparent revenue content, audience data, and a fair chance at release. Audiences can access a variety of film works, and can provide curatorial, foreign language subtitles, and marketing designs to the MovieBloc ecosystem to earn revenue. Официальный сайт: https://www.moviebloc.com/ Whitepaper: https://www.moviebloc.com/whitepaper/MovieBloc_White_Paper_Ver.1.14_en.pdf Обозреватель блоков: https://explorer.ont.io/token/detail/oep4/e5a49d7fd57e7178e189d3965d1ee64368a1036d/MovieBloc/10/1 Купить MBL сейчас!

Токеномика и анализ цен Moviebloc (MBL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Moviebloc (MBL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 40,42M $ 40,42M $ 40,42M Общее предложение: $ 30,00B $ 30,00B $ 30,00B Оборотное предложение: $ 18,57B $ 18,57B $ 18,57B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 65,31M $ 65,31M $ 65,31M Исторический максимум: $ 0,043048 $ 0,043048 $ 0,043048 Исторический минимум: $ 0,000767721148402 $ 0,000767721148402 $ 0,000767721148402 Текущая цена: $ 0,002177 $ 0,002177 $ 0,002177 Узнайте больше о цене Moviebloc (MBL)

Токеномика Moviebloc (MBL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Moviebloc (MBL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MBL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MBL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MBL, изучите текущую цену MBL!

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