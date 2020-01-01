Токеномика Moviebloc (MBL)

Токеномика Moviebloc (MBL)

Откройте для себя ключевую информацию о Moviebloc (MBL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Moviebloc (MBL)

【MBL】MovieblocMovieBloc is a movie distribution platform based on blockchain technology. Creators get transparent revenue content, audience data, and a fair chance at release. Audiences can access a variety of film works, and can provide curatorial, foreign language subtitles, and marketing designs to the MovieBloc ecosystem to earn revenue.

Официальный сайт:
https://www.moviebloc.com/
Whitepaper:
https://www.moviebloc.com/whitepaper/MovieBloc_White_Paper_Ver.1.14_en.pdf
Обозреватель блоков:
https://explorer.ont.io/token/detail/oep4/e5a49d7fd57e7178e189d3965d1ee64368a1036d/MovieBloc/10/1

Токеномика и анализ цен Moviebloc (MBL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Moviebloc (MBL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 40,42M
$ 40,42M$ 40,42M
Общее предложение:
$ 30,00B
$ 30,00B$ 30,00B
Оборотное предложение:
$ 18,57B
$ 18,57B$ 18,57B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 65,31M
$ 65,31M$ 65,31M
Исторический максимум:
$ 0,043048
$ 0,043048$ 0,043048
Исторический минимум:
$ 0,000767721148402
$ 0,000767721148402$ 0,000767721148402
Текущая цена:
$ 0,002177
$ 0,002177$ 0,002177

Токеномика Moviebloc (MBL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Moviebloc (MBL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MBL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MBL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MBL, изучите текущую цену MBL!

Как купить MBL

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История цены Moviebloc (MBL)

Анализ истории цены MBL помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.