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Технический анализ Decentraland (MANA) за сегодня

Технический анализ Decentraland (MANA) за сегодня

Страница анализа Decentraland предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике MANA, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Decentraland ниже.

Изменение цены Decentraland (MANA)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,06708--+1,29%-8,11%-30,61%
Узнайте больше о цене Decentraland

Технические индикаторы Decentraland

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Decentraland на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 8
Нейтрально 2
Покупка 16
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 2Нейтрально 0Покупка 12
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 6Нейтрально 2Покупка 4
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,06701
0,06699
R2
0,06699
0,06698
R1
0,06698
0,06698
PP
0,06696
0,06696
S1
0,06695
0,06695
S2
0,06693
0,06695
S3
0,06692
0,06693

Рыночные сигналы Decentraland

Текущий чистый объем открытых ордеров
-1,02M
$2,98 M
$3,99 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,28 M
3-дневные активные продажи
$0,28 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,03M
7-дневные активные покупки
$0,71 M
7-дневные активные продажи
$0,68 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Decentraland

Чистый притокЦена MANAUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,02 M0,07
2026-08-09$0,01 M0,07
2026-08-08$0,01 M0,07
2026-08-07$0,01 M0,07
2026-08-06-$0,02 M0,07

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
MANA/USDT
$0,06708
$0,06708$0,06708
+1,11%
814.54K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор MANA в USD

Сумма

MANA
MANA
USD
USD

1 MANA = 0,06708 USD

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