Токеномика Everlyn AI (LYN)

Откройте для себя ключевую информацию о Everlyn AI (LYN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 22:07:35 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен Everlyn AI (LYN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Everlyn AI (LYN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 18,57M
$ 18,57M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 255,64M
$ 255,64M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 72,65M
$ 72,65M
Исторический максимум:
$ 1,2824
$ 1,2824
Исторический минимум:
$ 0,060553647404423185
$ 0,060553647404423185
Текущая цена:
$ 0,07265
$ 0,07265

Информация о Everlyn AI (LYN)

Everlyn AI – это первый ИИ-видеопротокол, нативный для Web3, который создает видео кинематографического качества всего за 25 секунд с помощью собственной базовой модели Everlyn-1.

Официальный сайт:
https://www.everlyn.ai
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x302DFaF2CDbE51a18d97186A7384e87CF599877D

Токеномика Everlyn AI (LYN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Everlyn AI (LYN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов LYN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов LYN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LYN, изучите текущую цену LYN!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

Ознакомьтесь и примите «Пользовательское соглашение» и «Политику конфиденциальности»