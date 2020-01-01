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Топ токенов категории Экосистема Hydration по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Hydration. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Линк
Линк
LINK
$ 8.239
-0.59%
-1.05%
+0.01%
$ 5.41B
$ 37.35K
2
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 89.79
-0.17%
-1.82%
-1.23%
$ 1.38B
$ 1.47K
3
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.05281
-0.28%
-2.70%
-5.35%
$ 1.23B
$ 1.11M
4
tBTC
tBTC
TBTC
$ 63,746
-0.04%
-0.02%
-0.80%
$ 297.51M
$ 20.78M
5
Kusama
Kusama
KSM
$ 3.061
+0.16%
+0.52%
-1.73%
$ 56.41M
$ 19.28K
6
Hydrated Dollar
Hydrated Dollar
HOLLAR
$ 0.999565
+0.10%
0.00%
+0.17%
$ 11.42M
$ 339.30K
7
Energy Web
Energy Web
EWT
$ 0.2838
-0.04%
-2.22%
+2.84%
$ 8.48M
$ 100.25K
8
GIGADOT
GIGADOT
GDOT
$ 0.80166
-0.49%
-0.00%
-4.78%
$ 3.33M
$ 7.51K
9
GIGAETH
GIGAETH
GETH
$ 1,905.25
-0.02%
-0.02%
+0.81%
$ 3.21M
$ 39.89K
10
RingDAO
RingDAO
RING
$ 0.00031273
0.00%
0.00%
+2.93%
$ 534.19K
$ 493.28

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Hydration и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Hydration представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 10 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $8.40B.
Какой токен из категории Экосистема Hydration демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Hydration, отслеживаемых на MEXC, KSM продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.52% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Hydration находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 10 токенов категории Экосистема Hydration, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Hydration относятся LINK, AAVE, SKY. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Hydration?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Hydration составляет примерно $8.40B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Hydration, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.