Токеномика Kusama (KSM) Откройте для себя ключевую информацию о Kusama (KSM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Kusama (KSM) Kusama is an early, unaudited and unrefined release of Polkadot. Kusama will serve as a proving ground, allowing teams and developers to build and deploy a parachain or try out Polkadot’s governance, staking, nomination and validation functionality in a real environment. Официальный сайт: https://kusama.network/ Whitepaper: https://guide.kusama.network/docs/kusama-getting-started/ Обозреватель блоков: https://kusama.subscan.io/ Купить KSM сейчас!

Токеномика и анализ цен Kusama (KSM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kusama (KSM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 216,78M $ 216,78M $ 216,78M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 16,70M $ 16,70M $ 16,70M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 624,2654 $ 624,2654 $ 624,2654 Исторический минимум: $ 0,915787390828 $ 0,915787390828 $ 0,915787390828 Текущая цена: $ 12,98 $ 12,98 $ 12,98 Узнайте больше о цене Kusama (KSM)

Токеномика Kusama (KSM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Kusama (KSM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KSM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KSM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KSM, изучите текущую цену KSM!

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