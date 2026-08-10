Технический анализ Kaspa (KAS) за сегодня Страница анализа Kaspa предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике KAS, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Kaspa ниже. Регистрация

Изменение цены Kaspa (KAS) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,026272 -- +0,69% -11,19% -31,78%

Технические индикаторы Kaspa

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Kaspa на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Активная покупка Продажа 1 Нейтрально 4 Покупка 21 Скользящие средние : Активная покупка Продажа 0 Нейтрально 0 Покупка 14 Технические индикаторы : Активная покупка Продажа 1 Нейтрально 4 Покупка 7 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,02626 0,02626 R2 0,02626 0,02625 R1 0,02625 0,02625 PP 0,02625 0,02625 S1 0,02624 0,02624 S2 0,02624 0,02624 S3 0,02623 0,02624

Рыночные сигналы Kaspa Текущий чистый объем открытых ордеров -6,06M $25,26 M $31,33 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -0,26M 3-дневные активные покупки $1,40 M 3-дневные активные продажи $1,66 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,03M 7-дневные активные покупки $4,14 M 7-дневные активные продажи $4,11 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Kaspa Чистый приток Цена KASUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,09 M 0,03 2026-08-09 -$0,28 M 0,03 2026-08-08 $0,16 M 0,03 2026-08-07 $0,10 M 0,03 2026-08-06 -$0,36 M 0,03 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.