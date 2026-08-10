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Технический анализ Kaspa (KAS) за сегодня

Технический анализ Kaspa (KAS) за сегодня

Страница анализа Kaspa предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике KAS, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Kaspa ниже.

Изменение цены Kaspa (KAS)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,026272--+0,69%-11,19%-31,78%
Узнайте больше о цене Kaspa

Технические индикаторы Kaspa

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Kaspa на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Активная покупка
Продажа 1
Нейтрально 4
Покупка 21
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 0Покупка 14
Технические индикаторы:Активная покупкаПродажа 1Нейтрально 4Покупка 7
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,02626
0,02626
R2
0,02626
0,02625
R1
0,02625
0,02625
PP
0,02625
0,02625
S1
0,02624
0,02624
S2
0,02624
0,02624
S3
0,02623
0,02624

Рыночные сигналы Kaspa

Текущий чистый объем открытых ордеров
-6,06M
$25,26 M
$31,33 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,26M
3-дневные активные покупки
$1,40 M
3-дневные активные продажи
$1,66 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,03M
7-дневные активные покупки
$4,14 M
7-дневные активные продажи
$4,11 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Kaspa

Чистый притокЦена KASUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,09 M0,03
2026-08-09-$0,28 M0,03
2026-08-08$0,16 M0,03
2026-08-07$0,10 M0,03
2026-08-06-$0,36 M0,03

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Kaspa

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
KAS/USDT
$0,026272
$0,026272$0,026272
-1,11%
16.52M (USDT)
KAS/USDC
$0,02625
$0,02625$0,02625
-1,01%
2.27M (USDT)
KAS/USD1
$0,026244
$0,026244$0,026244
-1,11%
2.09M (USDT)
KAS/EUR
$0,02273
$0,02273$0,02273
-1,08%
2.51M (USDT)
KAS/USDE
$0,026214
$0,026214$0,026214
-0,98%
2.14M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор KAS в USD

Сумма

KAS
KAS
USD
USD

1 KAS = 0,026272 USD

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