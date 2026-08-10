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Технический анализ Hyperliquid (HYPE) за сегодня

Технический анализ Hyperliquid (HYPE) за сегодня

Страница анализа Hyperliquid предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике HYPE, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Hyperliquid ниже.

Изменение цены Hyperliquid (HYPE)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$54,32--+3,05%-19,03%+32,42%
Узнайте больше о цене Hyperliquid

Ежедневный ИИ-анализ Hyperliquid

Анализ Hyperliquid за сегодня 2026-08-10

  • Сжигание и приток в ETF: За последние 24 часа Hyperliquid сжёг токены на сумму около 1,12 млн долларов США, а чистый приток средств в спотовые ETF на прошлой неделе составил 2,8408 млн долларов США, что свидетельствует о дефляционном давлении и притоке институционального капитала, оказывая положительную поддержку цене токена HYPE.
  • Противостояние «китов» и институтов: Несмотря на продажи со стороны институциональных игроков, новые кошельки вывели с FalconX около 9,16 млн долларов США в HYPE для накопления; при этом доходы протокола снижаются четвёртый квартал подряд. Борьба между «быками» и «медведями» обостряется: в краткосрочной перспективе цена токена находится под давлением, но демонстрирует высокую устойчивость.
  • Ставка финансирования фьючерсов: Текущая ставка финансирования фьючерсов составляет 0,005%, соотношение длинных и коротких позиций — около 2,55 (преобладают длинные позиции), однако за последние несколько дней чистый отток средств превысил 8 млн долларов США. На рынке наблюдается высокий уровень левериджа, что создаёт риск коррекции.

Анализ Hyperliquid за вчера 2026-08-09

  • Масштабный обратный выкуп и сжигание: Trade.xyz планирует приобрести 59 000 токенов HYPE через TWAP, за 24 часа сожжено токенов на сумму 1,12 млн долларов США, что свидетельствует о высоком спросе и дефляционных ожиданиях, позитивно для HYPE.
  • Непрерывный отток средств: За последние 3 дня чистый отток капитала превысил 11 млн долларов США, приток в ETF остановился, погашение токенов крупными держателями вызывает опасения относительно давления продаж, негативно для HYPE.
  • Дисбаланс длинных и коротких позиций по фьючерсам: Соотношение длинных к коротким позициям достигло 2,3, бычьи настроения розничных инвесторов чрезмерно высоки, объемы активных покупок отличаются высокой волатильностью, возрастает риск краткосрочной коррекции, негативно для HYPE.

Технические индикаторы Hyperliquid

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Hyperliquid на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 13
Нейтрально 2
Покупка 11
Скользящие средние:ПродажаПродажа 10Нейтрально 0Покупка 4
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 2Покупка 7
Название
Классический
Фибоначчи
R3
54,382
54,366
R2
54,366
54,3568
R1
54,358
54,3511
PP
54,342
54,342
S1
54,334
54,3328
S2
54,318
54,3271
S3
54,31
54,318

Рыночные сигналы Hyperliquid

Текущий чистый объем открытых ордеров
-1,11M
$130,45 M
$131,57 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
4,51M
3-дневные активные покупки
$232,32 M
3-дневные активные продажи
$227,81 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-1,46M
7-дневные активные покупки
$694,64 M
7-дневные активные продажи
$696,10 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Hyperliquid

Чистый притокЦена HYPEUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,81 M54,45
2026-08-09-$0,87 M54,85
2026-08-08-$5,56 M54,78
2026-08-07-$4,23 M55,81
2026-08-06-$1,95 M55,68

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
HYPE/USDT
$54,35
$54,35$54,35
-0,94%
14.07K (USDT)
HYPE/USDC
$54,29
$54,29$54,29
-0,96%
1.14K (USDT)
HYPE/USD1
$54,33
$54,33$54,33
-0,98%
1.01K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор HYPE в USD

Сумма

HYPE
HYPE
USD
USD

1 HYPE = 54,32 USD

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