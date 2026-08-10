Технический анализ Hyperliquid (HYPE) за сегодня Страница анализа Hyperliquid предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике HYPE, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Hyperliquid ниже. Регистрация

Изменение цены Hyperliquid (HYPE) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $54,32 -- +3,05% -19,03% +32,42%

Ежедневный ИИ-анализ Hyperliquid Анализ HYPE за сегодня Анализ HYPE за вчера Анализ Hyperliquid за сегодня 2026-08-10 Сжигание и приток в ETF : За последние 24 часа Hyperliquid сжёг токены на сумму около 1,12 млн долларов США, а чистый приток средств в спотовые ETF на прошлой неделе составил 2,8408 млн долларов США, что свидетельствует о дефляционном давлении и притоке институционального капитала, оказывая положительную поддержку цене токена HYPE.

: За последние 24 часа Hyperliquid сжёг токены на сумму около 1,12 млн долларов США, а чистый приток средств в спотовые ETF на прошлой неделе составил 2,8408 млн долларов США, что свидетельствует о дефляционном давлении и притоке институционального капитала, оказывая положительную поддержку цене токена HYPE. Противостояние «китов» и институтов : Несмотря на продажи со стороны институциональных игроков, новые кошельки вывели с FalconX около 9,16 млн долларов США в HYPE для накопления; при этом доходы протокола снижаются четвёртый квартал подряд. Борьба между «быками» и «медведями» обостряется: в краткосрочной перспективе цена токена находится под давлением, но демонстрирует высокую устойчивость.

: Несмотря на продажи со стороны институциональных игроков, новые кошельки вывели с FalconX около 9,16 млн долларов США в HYPE для накопления; при этом доходы протокола снижаются четвёртый квартал подряд. Борьба между «быками» и «медведями» обостряется: в краткосрочной перспективе цена токена находится под давлением, но демонстрирует высокую устойчивость. Ставка финансирования фьючерсов: Текущая ставка финансирования фьючерсов составляет 0,005%, соотношение длинных и коротких позиций — около 2,55 (преобладают длинные позиции), однако за последние несколько дней чистый отток средств превысил 8 млн долларов США. На рынке наблюдается высокий уровень левериджа, что создаёт риск коррекции. Сжигание и приток в ETF : За последние 24 часа Hyperliquid сжёг токены на сумму около 1,12 млн долларов США, а чистый приток средств в спотовые ETF на прошлой неделе составил 2,8408 млн долларов США, что свидетельствует о дефляционном давлении и притоке институционального капитала, оказывая положительную поддержку цене токена HYPE.

: За последние 24 часа Hyperliquid сжёг токены на сумму около 1,12 млн долларов США, а чистый приток средств в спотовые ETF на прошлой неделе составил 2,8408 млн долларов США, что свидетельствует о дефляционном давлении и притоке институционального капитала, оказывая положительную поддержку цене токена HYPE. Противостояние «китов» и институтов : Несмотря на продажи со стороны институциональных игроков, новые кошельки вывели с FalconX около 9,16 млн долларов США в HYPE для накопления; при этом доходы протокола снижаются четвёртый квартал подряд. Борьба между «быками» и «медведями» обостряется: в краткосрочной перспективе цена токена находится под давлением, но демонстрирует высокую устойчивость.

: Несмотря на продажи со стороны институциональных игроков, новые кошельки вывели с FalconX около 9,16 млн долларов США в HYPE для накопления; при этом доходы протокола снижаются четвёртый квартал подряд. Борьба между «быками» и «медведями» обостряется: в краткосрочной перспективе цена токена находится под давлением, но демонстрирует высокую устойчивость. Ставка финансирования фьючерсов: Текущая ставка финансирования фьючерсов составляет 0,005%, соотношение длинных и коротких позиций — около 2,55 (преобладают длинные позиции), однако за последние несколько дней чистый отток средств превысил 8 млн долларов США. На рынке наблюдается высокий уровень левериджа, что создаёт риск коррекции. Анализ Hyperliquid за вчера 2026-08-09 Масштабный обратный выкуп и сжигание : Trade.xyz планирует приобрести 59 000 токенов HYPE через TWAP, за 24 часа сожжено токенов на сумму 1,12 млн долларов США, что свидетельствует о высоком спросе и дефляционных ожиданиях, позитивно для HYPE.

: Trade.xyz планирует приобрести 59 000 токенов HYPE через TWAP, за 24 часа сожжено токенов на сумму 1,12 млн долларов США, что свидетельствует о высоком спросе и дефляционных ожиданиях, позитивно для HYPE. Непрерывный отток средств : За последние 3 дня чистый отток капитала превысил 11 млн долларов США, приток в ETF остановился, погашение токенов крупными держателями вызывает опасения относительно давления продаж, негативно для HYPE.

: За последние 3 дня чистый отток капитала превысил 11 млн долларов США, приток в ETF остановился, погашение токенов крупными держателями вызывает опасения относительно давления продаж, негативно для HYPE. Дисбаланс длинных и коротких позиций по фьючерсам: Соотношение длинных к коротким позициям достигло 2,3, бычьи настроения розничных инвесторов чрезмерно высоки, объемы активных покупок отличаются высокой волатильностью, возрастает риск краткосрочной коррекции, негативно для HYPE. Масштабный обратный выкуп и сжигание : Trade.xyz планирует приобрести 59 000 токенов HYPE через TWAP, за 24 часа сожжено токенов на сумму 1,12 млн долларов США, что свидетельствует о высоком спросе и дефляционных ожиданиях, позитивно для HYPE.

: Trade.xyz планирует приобрести 59 000 токенов HYPE через TWAP, за 24 часа сожжено токенов на сумму 1,12 млн долларов США, что свидетельствует о высоком спросе и дефляционных ожиданиях, позитивно для HYPE. Непрерывный отток средств : За последние 3 дня чистый отток капитала превысил 11 млн долларов США, приток в ETF остановился, погашение токенов крупными держателями вызывает опасения относительно давления продаж, негативно для HYPE.

: За последние 3 дня чистый отток капитала превысил 11 млн долларов США, приток в ETF остановился, погашение токенов крупными держателями вызывает опасения относительно давления продаж, негативно для HYPE. Дисбаланс длинных и коротких позиций по фьючерсам: Соотношение длинных к коротким позициям достигло 2,3, бычьи настроения розничных инвесторов чрезмерно высоки, объемы активных покупок отличаются высокой волатильностью, возрастает риск краткосрочной коррекции, негативно для HYPE.

Технические индикаторы Hyperliquid

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Hyperliquid на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Нейтрально Продажа 13 Нейтрально 2 Покупка 11 Скользящие средние : Продажа Продажа 10 Нейтрально 0 Покупка 4 Технические индикаторы : Покупка Продажа 3 Нейтрально 2 Покупка 7 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 54,382 54,366 R2 54,366 54,3568 R1 54,358 54,3511 PP 54,342 54,342 S1 54,334 54,3328 S2 54,318 54,3271 S3 54,31 54,318

Рыночные сигналы Hyperliquid Текущий чистый объем открытых ордеров -1,11M $130,45 M $131,57 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 4,51M 3-дневные активные покупки $232,32 M 3-дневные активные продажи $227,81 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -1,46M 7-дневные активные покупки $694,64 M 7-дневные активные продажи $696,10 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Hyperliquid Чистый приток Цена HYPEUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,81 M 54,45 2026-08-09 -$0,87 M 54,85 2026-08-08 -$5,56 M 54,78 2026-08-07 -$4,23 M 55,81 2026-08-06 -$1,95 M 55,68 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Hyperliquid (HYPE) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Hyperliquid в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч HYPE / USDT $54,35 $54,35 $54,35 -0,94% 14.07K (USDT) Торговля HYPE / USDC $54,29 $54,29 $54,29 -0,96% 1.14K (USDT) Торговля HYPE / USD1 $54,33 $54,33 $54,33 -0,98% 1.01K (USDT) Торговля