Технический анализ Hyperliquid (HYPE) за сегодня
Изменение цены Hyperliquid (HYPE)
|Текущая цена
|24ч
|7 дн.
|30 дн.
|90 дн.
|$54,32
|--
|+3,05%
|-19,03%
|+32,42%
Ежедневный ИИ-анализ Hyperliquid
Анализ Hyperliquid за сегодня 2026-08-10
- Сжигание и приток в ETF: За последние 24 часа Hyperliquid сжёг токены на сумму около 1,12 млн долларов США, а чистый приток средств в спотовые ETF на прошлой неделе составил 2,8408 млн долларов США, что свидетельствует о дефляционном давлении и притоке институционального капитала, оказывая положительную поддержку цене токена HYPE.
- Противостояние «китов» и институтов: Несмотря на продажи со стороны институциональных игроков, новые кошельки вывели с FalconX около 9,16 млн долларов США в HYPE для накопления; при этом доходы протокола снижаются четвёртый квартал подряд. Борьба между «быками» и «медведями» обостряется: в краткосрочной перспективе цена токена находится под давлением, но демонстрирует высокую устойчивость.
- Ставка финансирования фьючерсов: Текущая ставка финансирования фьючерсов составляет 0,005%, соотношение длинных и коротких позиций — около 2,55 (преобладают длинные позиции), однако за последние несколько дней чистый отток средств превысил 8 млн долларов США. На рынке наблюдается высокий уровень левериджа, что создаёт риск коррекции.
Анализ Hyperliquid за вчера 2026-08-09
- Масштабный обратный выкуп и сжигание: Trade.xyz планирует приобрести 59 000 токенов HYPE через TWAP, за 24 часа сожжено токенов на сумму 1,12 млн долларов США, что свидетельствует о высоком спросе и дефляционных ожиданиях, позитивно для HYPE.
- Непрерывный отток средств: За последние 3 дня чистый отток капитала превысил 11 млн долларов США, приток в ETF остановился, погашение токенов крупными держателями вызывает опасения относительно давления продаж, негативно для HYPE.
- Дисбаланс длинных и коротких позиций по фьючерсам: Соотношение длинных к коротким позициям достигло 2,3, бычьи настроения розничных инвесторов чрезмерно высоки, объемы активных покупок отличаются высокой волатильностью, возрастает риск краткосрочной коррекции, негативно для HYPE.
Технические индикаторы Hyperliquid
Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Hyperliquid на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.
|Скользящие средние:
|Продажа
|Продажа 10
|Нейтрально 0
|Покупка 4
|Технические индикаторы:
|Покупка
|Продажа 3
|Нейтрально 2
|Покупка 7
Рыночные сигналы Hyperliquid
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
Поток капитала Hyperliquid
|История
|Чистый приток
|Цена
|2026-08-10
|-$0,81 M
|54,45
|2026-08-09
|-$0,87 M
|54,85
|2026-08-08
|-$5,56 M
|54,78
|2026-08-07
|-$4,23 M
|55,81
|2026-08-06
|-$1,95 M
|55,68
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
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