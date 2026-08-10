Технический анализ Holo Token (HOT) за сегодня Страница анализа Holo Token предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике HOT, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Holo Token ниже. Регистрация

Изменение цены Holo Token (HOT) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,0003376 -- +1,07% -8,22% -24,02%

Технические индикаторы Holo Token

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Holo Token на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Нейтрально Продажа 1 Нейтрально 15 Покупка 10 Скользящие средние : Нейтрально Продажа 0 Нейтрально 8 Покупка 6 Технические индикаторы : Нейтрально Продажа 1 Нейтрально 7 Покупка 4 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,0003379 0,0003378 R2 0,0003378 0,0003376 R1 0,0003376 0,0003376 PP 0,0003375 0,0003375 S1 0,0003373 0,0003373 S2 0,0003372 0,0003373 S3 0,000337 0,0003372

Рыночные сигналы Holo Token Текущий чистый объем открытых ордеров 0,04M $2,54 M $2,50 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 3-дневные активные покупки $0,02 M 3-дневные активные продажи $0,02 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -0,01M 7-дневные активные покупки $0,08 M 7-дневные активные продажи $0,09 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Holo Token Чистый приток Цена HOTUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,01 M 0,00 2026-08-09 -$0,02 M 0,00 2026-08-08 $0,02 M 0,00 2026-08-07 -$0,01 M 0,00 2026-08-06 $0,00 M 0,00 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Holo Token (HOT) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Holo Token в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч HOT / USDT $0,0003376 $0,0003376 $0,0003376 -1,14% 173.40M (USDT) Торговля