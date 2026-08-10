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Технический анализ Holo Token (HOT) за сегодня

Технический анализ Holo Token (HOT) за сегодня

Страница анализа Holo Token предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике HOT, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Holo Token ниже.

Изменение цены Holo Token (HOT)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,0003376--+1,07%-8,22%-24,02%
Узнайте больше о цене Holo Token

Технические индикаторы Holo Token

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Holo Token на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 1
Нейтрально 15
Покупка 10
Скользящие средние:НейтральноПродажа 0Нейтрально 8Покупка 6
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 1Нейтрально 7Покупка 4
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,0003379
0,0003378
R2
0,0003378
0,0003376
R1
0,0003376
0,0003376
PP
0,0003375
0,0003375
S1
0,0003373
0,0003373
S2
0,0003372
0,0003373
S3
0,000337
0,0003372

Рыночные сигналы Holo Token

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,04M
$2,54 M
$2,50 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,02 M
3-дневные активные продажи
$0,02 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,01M
7-дневные активные покупки
$0,08 M
7-дневные активные продажи
$0,09 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Holo Token

Чистый притокЦена HOTUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,01 M0,00
2026-08-09-$0,02 M0,00
2026-08-08$0,02 M0,00
2026-08-07-$0,01 M0,00
2026-08-06$0,00 M0,00

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
HOT/USDT
$0,0003376
$0,0003376$0,0003376
-1,14%
173.40M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор HOT в USD

Сумма

HOT
HOT
USD
USD

1 HOT = 0,0003376 USD

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