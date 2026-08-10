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Текущая цена ExosomeOncologyToken сегодня составляет -- RUB. Рыночная капитализация EXOT составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен EXOT в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена ExosomeOncologyToken сегодня составляет -- RUB. Рыночная капитализация EXOT составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен EXOT в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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ExosomeOncologyToken Курс (EXOT)

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Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
Страница обновлена: 2026-08-10 18:17:16 (UTC+8)

Сегодняшняя цена ExosomeOncologyToken

Текущая цена ExosomeOncologyToken (EXOT) сегодня составляет -- с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации EXOT на RUB составляет -- за EXOT.

На данный момент ExosomeOncologyToken занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- EXOT. В течение последних 24 часов, EXOT торговался в диапазоне от -- (минимум) до -- (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе EXOT изменился на -- за последний час и на -- за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация ExosomeOncologyToken (EXOT)

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Текущая рыночная капитализация ExosomeOncologyToken составляет --, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение EXOT составляет --, а общее предложение – --. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна --.

История цен ExosomeOncologyToken в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
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Макс 24Ч

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История цен ExosomeOncologyToken (EXOT) в RUB

Отслеживайте изменения цены ExosomeOncologyToken за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
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Изменение цены ExosomeOncologyToken сегодня

Сегодня для EXOT зафиксировано изменение -- (--), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены ExosomeOncologyToken за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на -- (--), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены ExosomeOncologyToken за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то EXOT изменился на -- (--), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены ExosomeOncologyToken за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по -- (--), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Прогноз цены ExosomeOncologyToken

Прогноз цены ExosomeOncologyToken (EXOT) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена EXOT в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены ExosomeOncologyToken (EXOT) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена ExosomeOncologyToken потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену ExosomeOncologyToken достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены EXOT, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены ExosomeOncologyToken».

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Страница обновлена: 2026-08-10 18:17:16 (UTC+8)

Важные обновления индустрии ExosomeOncologyToken (EXOT)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о ExosomeOncologyToken

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