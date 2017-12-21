Токеномика ELF (ELF)

Токеномика ELF (ELF)

Откройте для себя ключевую информацию о ELF (ELF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о ELF (ELF)

aelf, блокчейн-сеть 1 уровня с поддержкой искусственного интеллекта, использует надежный язык программирования C# для обеспечения эффективности и масштабируемости своей сложной многоуровневой архитектуры. Основанная в 2017 году, с глобальным центром в Сингапуре, aelf является пионером в отрасли, лидером Азии в развитии блокчейна с современной интеграцией ИИ и модульной технологией ZK Rollup 2 уровня, обеспечивающей эффективную, недорогую и высокобезопасную платформу, удобную как для разработчиков, так и для конечных пользователей. В соответствии со своим прогрессивным видением, aelf стремится поощрять инновации в своей экосистеме и продвигать внедрение технологий Web3 и ИИ.

Официальный сайт:
http://aelf.com/
Whitepaper:
https://docs.aelf.com/resources/whitepaper-2/
Обозреватель блоков:
https://aelfscan.io/AELF/token/ELF

Токеномика и анализ цен ELF (ELF)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене ELF (ELF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 143,04M
$ 143,04M$ 143,04M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 765,32M
$ 765,32M$ 765,32M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 1,27074
$ 1,27074$ 1,27074
Исторический минимум:
$ 0,0350131599961
$ 0,0350131599961$ 0,0350131599961
Текущая цена:
$ 0,1869
$ 0,1869$ 0,1869

Токеномика ELF (ELF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики ELF (ELF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ELF, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ELF.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ELF, изучите текущую цену ELF!

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История цены ELF (ELF)

Анализ истории цены ELF помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.