Токеномика ELF (ELF) Откройте для себя ключевую информацию о ELF (ELF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ELF (ELF) aelf, блокчейн-сеть 1 уровня с поддержкой искусственного интеллекта, использует надежный язык программирования C# для обеспечения эффективности и масштабируемости своей сложной многоуровневой архитектуры. Основанная в 2017 году, с глобальным центром в Сингапуре, aelf является пионером в отрасли, лидером Азии в развитии блокчейна с современной интеграцией ИИ и модульной технологией ZK Rollup 2 уровня, обеспечивающей эффективную, недорогую и высокобезопасную платформу, удобную как для разработчиков, так и для конечных пользователей. В соответствии со своим прогрессивным видением, aelf стремится поощрять инновации в своей экосистеме и продвигать внедрение технологий Web3 и ИИ. Официальный сайт: http://aelf.com/ Whitepaper: https://docs.aelf.com/resources/whitepaper-2/ Обозреватель блоков: https://aelfscan.io/AELF/token/ELF Купить ELF сейчас!

Токеномика и анализ цен ELF (ELF) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ELF (ELF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 143,04M $ 143,04M $ 143,04M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 765,32M $ 765,32M $ 765,32M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 1,27074 $ 1,27074 $ 1,27074 Исторический минимум: $ 0,0350131599961 $ 0,0350131599961 $ 0,0350131599961 Текущая цена: $ 0,1869 $ 0,1869 $ 0,1869 Узнайте больше о цене ELF (ELF)

Токеномика ELF (ELF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ELF (ELF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ELF, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ELF. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ELF, изучите текущую цену ELF!

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