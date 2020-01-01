Токеномика ELYSIA (EL) Откройте для себя ключевую информацию о ELYSIA (EL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ELYSIA (EL) Elysia is a P2P digital marketplace connecting real estate buyers and sellers worldwide. The project aims to help real estate developers issue and list ‘real estate tokens’ onto its white-label platform so that buyers can search and compare for real estate investment opportunities. Официальный сайт: https://elysia.land/ Whitepaper: https://docs.elysia.land/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x2781246fe707bb15cee3e5ea354e2154a2877b16 Купить EL сейчас!

Токеномика и анализ цен ELYSIA (EL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ELYSIA (EL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 20,60M $ 20,60M $ 20,60M Общее предложение: $ 7,00B $ 7,00B $ 7,00B Оборотное предложение: $ 4,81B $ 4,81B $ 4,81B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 29,98M $ 29,98M $ 29,98M Исторический максимум: $ 0,02499 $ 0,02499 $ 0,02499 Исторический минимум: $ 0,00068517 $ 0,00068517 $ 0,00068517 Текущая цена: $ 0,004283 $ 0,004283 $ 0,004283 Узнайте больше о цене ELYSIA (EL)

Токеномика ELYSIA (EL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ELYSIA (EL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EL, изучите текущую цену EL!

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