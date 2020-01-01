Токеномика ELYSIA (EL)

Токеномика ELYSIA (EL)

Откройте для себя ключевую информацию о ELYSIA (EL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о ELYSIA (EL)

Elysia is a P2P digital marketplace connecting real estate buyers and sellers worldwide. The project aims to help real estate developers issue and list ‘real estate tokens’ onto its white-label platform so that buyers can search and compare for real estate investment opportunities.

Официальный сайт:
https://elysia.land/
Whitepaper:
https://docs.elysia.land/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x2781246fe707bb15cee3e5ea354e2154a2877b16

Токеномика и анализ цен ELYSIA (EL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене ELYSIA (EL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 20,60M
$ 20,60M$ 20,60M
Общее предложение:
$ 7,00B
$ 7,00B$ 7,00B
Оборотное предложение:
$ 4,81B
$ 4,81B$ 4,81B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 29,98M
$ 29,98M$ 29,98M
Исторический максимум:
$ 0,02499
$ 0,02499$ 0,02499
Исторический минимум:
$ 0,00068517
$ 0,00068517$ 0,00068517
Текущая цена:
$ 0,004283
$ 0,004283$ 0,004283

Токеномика ELYSIA (EL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики ELYSIA (EL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов EL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов EL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EL, изучите текущую цену EL!

Как купить EL

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История цены ELYSIA (EL)

Анализ истории цены EL помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены EL

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.