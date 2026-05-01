Цена Divi (DIVI)
Текущая цена Divi (DIVI) сегодня составляет $ 0,0010249 с изменением 29,92% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации DIVI на USD составляет $ 0,0010249 за DIVI.
На данный момент Divi занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 4 758 483, при оборотном предложении 4,64B DIVI. В течение последних 24 часов, DIVI торговался в диапазоне от $ 0,00078883 (минимум) до $ 0,00104994 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,183363, тогда как исторический минимум составил $ 0,00034895.
В краткосрочной перспективе DIVI изменился на -- за последний час и на -2,34% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.
Текущая рыночная капитализация Divi составляет $ 4,76M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение DIVI составляет 4,64B, а общее предложение – 4648922553.958394. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 4,76M.
--
+29,92%
-2,34%
-2,34%
За сегодня изменение цены Divi на USD составило $ +0,00023603.
За последние 30 дней изменение цены Divi на USD составило $ -0,0002016304.
За последние 60 дней изменение цены Divi на USD составило $ -0,0002674917.
За последние 90 дней изменение цены Divi на USD составило $ -0,0004031799856403732.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0,00023603
|+29,92%
|30 дней
|$ -0,0002016304
|-19,67%
|60 дней
|$ -0,0002674917
|-26,09%
|90 дней
|$ -0,0004031799856403732
|-28,23%
В 2040 году цена Divi потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.
MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!
О чем идет речь в Divi?
Divi — это экологически чистый блокчейн-проект, ориентированный на два основных принципа: самохозяйствование и простоту. Он стремится упростить технологию блокчейна, сохраняя при этом решения с самохозяйствованием, что позволяет пользователям получать конкурентоспособную доходность. Используя механизм консенсуса Proof-of-Stake в разнообразной сети индивидуальных узлов, Divi предлагает масштабируемое FinTech-решение, предназначенное для глобального внедрения.
Чем уникален Divi?
Divi выделяется своей инновационным мобильным кошельком DiviWallet, защищенным патентом и ориентированным на удобство пользователей; он полностью основан на самохозяйствовании. Кошелек отличается человеческими адресами, некастодиальными стейкинг-кошельками, лотерейным блоком, возможностью однокликового развертывания мобильных мастернод и внутренними обменами почти 300 криптовалют. Эти функции делают Divi исключительно удобным и доступным даже для нетехнических пользователей.
Какова история Divi?
С момента достижения целей, изложенных в первоначальном белом документе, Divi опубликовал обновленную дорожную карту в сентябре 2022 года. Эта дорожная карта включает вертикально интегрированные решения, позволяющие компаниям встраивать самохозяйственные кошельки в свои экосистемы. Она также подчеркивает надежный DeFi-протокол, протокол обеспечения ликвидности NFT и систему лояльности для бизнеса. Кроме того, инициатива LightningWorks позволит использовать $DIVI в интерактивных комиксах, NFT и играх Web 3.0, а также продолжит интеграцию монет.
Что ждет Divi в будущем?
Будущее Divi включает внедрение обновленной дорожной карты, которая предусматривает вертикально интегрированные решения, DeFi-протокол, обеспечение ликвидности NFT и систему лояльности. Инициатива LightningWorks введет $DIVI в интерактивные медиа и игровые платформы. Также ожидается дальнейшая интеграция монет.
Для чего можно использовать Divi?
Divi может применяться для решений с самохозяйствующими кошельками, стейкинга, развертывания мастернод и обмена между различными криптовалютами. Его DeFi-протокол, возможности NFT и система лояльности также делают Divi подходящим для компаний и частных лиц, которые хотят интегрировать блокчейн-технологии в свои процессы и участвовать в активностях Web 3.0.
Какова текущая цена Divi?
Живая цена Divi (DIVI) составляет ₽0.07674967198941728000 RUB. Эта оценка в реальном времени обновляется непрерывно и объединяет данные о ценах с крупнейших мировых бирж, чтобы обеспечить вам точный рыночный курс.
Какое место занимает Divi на рынке?
В настоящее время Divi находится на 1730-м месте в рейтинге рынка, поддерживаемом рыночной капитализацией ₽356339164.2279425376000. На этот рейтинг влияют глубина ликвидности, общее спроса инвесторов и количество токенов в обращении.
Каково количество токенов DIVI в обращении?
Количество токенов DIVI в обращении составляет 4642897336.011239 единиц, что отражает их доступность на открытом рынке. Это число играет важную роль в определении рыночной оценки, ограниченности предложения и долгосрочной динамики инфляции.
Какой диапазон цен Divi за последние 24 часа?
За последние 24 часа цена Divi колебалась в диапазоне от ₽0.059071561864974176000 (минимум за 24 часа) до ₽0.078624793256482368000 (максимум за 24 часа). Этот диапазон волатильности помогает трейдерам понять краткосрочный импульс и непредсказуемость рынка.
Насколько Divi удалён от своего максимума и минимума за всё время?
Divi достиг максимальной цены ₽13.7311446043472736000, тогда как самая низкая зарегистрированная цена (ATL) составляет ₽0.026131132833161440000. Эти исторические ориентиры позволяют трейдерам оценивать долгосрочный потенциал и циклы цен.
Насколько активно сегодня торгуется DIVI?
Объём торгов за последние 24 часа составляет ₽--, что отражает текущую активность на рынке. Более высокий объём часто указывает на повышенный интерес инвесторов и большую ликвидность рынка.
Что влияет на направление последних трендов для Divi?
Текущее изменение цены 29.92% за последние 24 часа формируется под воздействием рыночных настроений, торговой активности, макроэкономических факторов и специфических обновлений экосистемы, связанных с Smart Contract Platform,Masternodes,Ethereum Ecosystem,Proof of Stake (PoS). Резкие росты объёма также могут служить катализаторами резких движений цен.
|Время (UTC+8)
|Тип
|Информация
|02-11 14:20:00
|Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
|02-10 18:39:21
|Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
|02-04 11:04:00
|Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
|02-04 00:48:00
|Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
|02-01 01:12:00
|Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
|01-28 07:44:00
|Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост
Лучшие криптовалюты, рыночные данные по которым доступны на MEXC
Трендовые криптовалюты, которые в настоящее время привлекают значительное внимание рынка
Криптовалюты недавно внесенные в листинг и доступные для торговли
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.