О чем идет речь в Divi?

Divi — это экологически чистый блокчейн-проект, ориентированный на два основных принципа: самохозяйствование и простоту. Он стремится упростить технологию блокчейна, сохраняя при этом решения с самохозяйствованием, что позволяет пользователям получать конкурентоспособную доходность. Используя механизм консенсуса Proof-of-Stake в разнообразной сети индивидуальных узлов, Divi предлагает масштабируемое FinTech-решение, предназначенное для глобального внедрения.

Чем уникален Divi?

Divi выделяется своей инновационным мобильным кошельком DiviWallet, защищенным патентом и ориентированным на удобство пользователей; он полностью основан на самохозяйствовании. Кошелек отличается человеческими адресами, некастодиальными стейкинг-кошельками, лотерейным блоком, возможностью однокликового развертывания мобильных мастернод и внутренними обменами почти 300 криптовалют. Эти функции делают Divi исключительно удобным и доступным даже для нетехнических пользователей.

Какова история Divi?

С момента достижения целей, изложенных в первоначальном белом документе, Divi опубликовал обновленную дорожную карту в сентябре 2022 года. Эта дорожная карта включает вертикально интегрированные решения, позволяющие компаниям встраивать самохозяйственные кошельки в свои экосистемы. Она также подчеркивает надежный DeFi-протокол, протокол обеспечения ликвидности NFT и систему лояльности для бизнеса. Кроме того, инициатива LightningWorks позволит использовать $DIVI в интерактивных комиксах, NFT и играх Web 3.0, а также продолжит интеграцию монет.

Что ждет Divi в будущем?

Будущее Divi включает внедрение обновленной дорожной карты, которая предусматривает вертикально интегрированные решения, DeFi-протокол, обеспечение ликвидности NFT и систему лояльности. Инициатива LightningWorks введет $DIVI в интерактивные медиа и игровые платформы. Также ожидается дальнейшая интеграция монет.

Для чего можно использовать Divi?

Divi может применяться для решений с самохозяйствующими кошельками, стейкинга, развертывания мастернод и обмена между различными криптовалютами. Его DeFi-протокол, возможности NFT и система лояльности также делают Divi подходящим для компаний и частных лиц, которые хотят интегрировать блокчейн-технологии в свои процессы и участвовать в активностях Web 3.0.

Какова текущая цена Divi?

Какое место занимает Divi на рынке?

Каково количество токенов DIVI в обращении?

Какой диапазон цен Divi за последние 24 часа?

Насколько Divi удалён от своего максимума и минимума за всё время?

Насколько активно сегодня торгуется DIVI?

Что влияет на направление последних трендов для Divi?

