Генезис USD1
Текущая цена Divi сегодня составляет 0,0010249 USD. Рыночная капитализация DIVI составляет 4 758 483 USD. Отслеживайте обновления цен DIVI в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

Цена Divi (DIVI)

Текущая цена 1 DIVI в USD:

$0,0010249
$0,0010249
+29,90%1D
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
График цены Divi (DIVI) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-05-08 03:50:53 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Divi

Текущая цена Divi (DIVI) сегодня составляет $ 0,0010249 с изменением 29,92% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации DIVI на USD составляет $ 0,0010249 за DIVI.

На данный момент Divi занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 4 758 483, при оборотном предложении 4,64B DIVI. В течение последних 24 часов, DIVI торговался в диапазоне от $ 0,00078883 (минимум) до $ 0,00104994 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,183363, тогда как исторический минимум составил $ 0,00034895.

В краткосрочной перспективе DIVI изменился на -- за последний час и на -2,34% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Divi (DIVI)

$ 4,76M
$ 4,76M

--
--

$ 4,76M
$ 4,76M

4,64B
4,64B

4 648 922 553,958394
4 648 922 553,958394

Текущая рыночная капитализация Divi составляет $ 4,76M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение DIVI составляет 4,64B, а общее предложение – 4648922553.958394. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 4,76M.

История цен Divi в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00078883
$ 0,00078883
Мин 24Ч
$ 0,00104994
$ 0,00104994
Макс 24Ч

$ 0,00078883
$ 0,00078883

$ 0,00104994
$ 0,00104994

$ 0,183363
$ 0,183363

$ 0,00034895
$ 0,00034895

--

+29,92%

-2,34%

-2,34%

История цен Divi (DIVI) в USD

За сегодня изменение цены Divi на USD составило $ +0,00023603.
За последние 30 дней изменение цены Divi на USD составило $ -0,0002016304.
За последние 60 дней изменение цены Divi на USD составило $ -0,0002674917.
За последние 90 дней изменение цены Divi на USD составило $ -0,0004031799856403732.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00023603+29,92%
30 дней$ -0,0002016304-19,67%
60 дней$ -0,0002674917-26,09%
90 дней$ -0,0004031799856403732-28,23%

Прогноз цены Divi

Прогноз цены Divi (DIVI) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена DIVI в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Divi (DIVI) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Divi потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
О Divi

О чем идет речь в Divi?

Divi — это экологически чистый блокчейн-проект, ориентированный на два основных принципа: самохозяйствование и простоту. Он стремится упростить технологию блокчейна, сохраняя при этом решения с самохозяйствованием, что позволяет пользователям получать конкурентоспособную доходность. Используя механизм консенсуса Proof-of-Stake в разнообразной сети индивидуальных узлов, Divi предлагает масштабируемое FinTech-решение, предназначенное для глобального внедрения.

Чем уникален Divi?

Divi выделяется своей инновационным мобильным кошельком DiviWallet, защищенным патентом и ориентированным на удобство пользователей; он полностью основан на самохозяйствовании. Кошелек отличается человеческими адресами, некастодиальными стейкинг-кошельками, лотерейным блоком, возможностью однокликового развертывания мобильных мастернод и внутренними обменами почти 300 криптовалют. Эти функции делают Divi исключительно удобным и доступным даже для нетехнических пользователей.

Какова история Divi?

С момента достижения целей, изложенных в первоначальном белом документе, Divi опубликовал обновленную дорожную карту в сентябре 2022 года. Эта дорожная карта включает вертикально интегрированные решения, позволяющие компаниям встраивать самохозяйственные кошельки в свои экосистемы. Она также подчеркивает надежный DeFi-протокол, протокол обеспечения ликвидности NFT и систему лояльности для бизнеса. Кроме того, инициатива LightningWorks позволит использовать $DIVI в интерактивных комиксах, NFT и играх Web 3.0, а также продолжит интеграцию монет.

Что ждет Divi в будущем?

Будущее Divi включает внедрение обновленной дорожной карты, которая предусматривает вертикально интегрированные решения, DeFi-протокол, обеспечение ликвидности NFT и систему лояльности. Инициатива LightningWorks введет $DIVI в интерактивные медиа и игровые платформы. Также ожидается дальнейшая интеграция монет.

Для чего можно использовать Divi?

Divi может применяться для решений с самохозяйствующими кошельками, стейкинга, развертывания мастернод и обмена между различными криптовалютами. Его DeFi-протокол, возможности NFT и система лояльности также делают Divi подходящим для компаний и частных лиц, которые хотят интегрировать блокчейн-технологии в свои процессы и участвовать в активностях Web 3.0.

Какова текущая цена Divi?

Живая цена Divi (DIVI) составляет ₽0.07674967198941728000 RUB. Эта оценка в реальном времени обновляется непрерывно и объединяет данные о ценах с крупнейших мировых бирж, чтобы обеспечить вам точный рыночный курс.

Какое место занимает Divi на рынке?

В настоящее время Divi находится на 1730-м месте в рейтинге рынка, поддерживаемом рыночной капитализацией ₽356339164.2279425376000. На этот рейтинг влияют глубина ликвидности, общее спроса инвесторов и количество токенов в обращении.

Каково количество токенов DIVI в обращении?

Количество токенов DIVI в обращении составляет 4642897336.011239 единиц, что отражает их доступность на открытом рынке. Это число играет важную роль в определении рыночной оценки, ограниченности предложения и долгосрочной динамики инфляции.

Какой диапазон цен Divi за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена Divi колебалась в диапазоне от ₽0.059071561864974176000 (минимум за 24 часа) до ₽0.078624793256482368000 (максимум за 24 часа). Этот диапазон волатильности помогает трейдерам понять краткосрочный импульс и непредсказуемость рынка.

Насколько Divi удалён от своего максимума и минимума за всё время?

Divi достиг максимальной цены ₽13.7311446043472736000, тогда как самая низкая зарегистрированная цена (ATL) составляет ₽0.026131132833161440000. Эти исторические ориентиры позволяют трейдерам оценивать долгосрочный потенциал и циклы цен.

Насколько активно сегодня торгуется DIVI?

Объём торгов за последние 24 часа составляет ₽--, что отражает текущую активность на рынке. Более высокий объём часто указывает на повышенный интерес инвесторов и большую ликвидность рынка.

Что влияет на направление последних трендов для Divi?

Текущее изменение цены 29.92% за последние 24 часа формируется под воздействием рыночных настроений, торговой активности, макроэкономических факторов и специфических обновлений экосистемы, связанных с Smart Contract Platform,Masternodes,Ethereum Ecosystem,Proof of Stake (PoS). Резкие росты объёма также могут служить катализаторами резких движений цен.

Страница обновлена: 2026-05-08 03:50:53 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Divi (DIVI)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.