Сегодняшняя цена Dac Token

Текущая цена Dac Token (DACT) сегодня составляет -- с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации DACT на RUB составляет -- за DACT.

На данный момент Dac Token занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- DACT. В течение последних 24 часов, DACT торговался в диапазоне от -- (минимум) до -- (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе DACT изменился на -- за последний час и на -- за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Dac Token (DACT)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 0,00₽ 0,00 ₽ 0,00 Оборотное предложение ---- -- Общее предложение ---- --

Текущая рыночная капитализация Dac Token составляет --, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение DACT составляет --, а общее предложение – --. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна --.