Что такое cSigma Finance (CSIGMA)

cSigma Finance – это децентрализованный финансовый протокол (DeFi), который токенизирует частные кредиты в нескольких блокчейн-сетях и соединяет заемщиков с кредиторами стейблкоинов с помощью процесса, управляемого искусственным интеллектом. Заемщики, прошедшие проверку и получившие одобрение, создают хранилища с разрешением и без разрешения, в которых кредиторы предоставляют капитал и генерируют доход.

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cSigma Finance Прогноз Цены

Прогнозирование цены криптовалюты включает в себя прогнозирование или спекуляцию на будущей стоимости криптовалют. Эти прогнозы направлены на предсказание потенциальной будущей стоимости конкретных криптовалют, таких как cSigma Finance, Bitcoin или Ethereum. Какова будет цена CSIGMA в будущем? Сколько он будет стоить в 2026, 2027, 2028 и вплоть до 2050 года? Подробную информацию о прогнозах вы можете найти на нашей странице Прогноза цены cSigma Finance.

История цен cSigma Finance

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CSIGMA на местную валюту

1 CSIGMA к VND ₫ 348,97401 1 CSIGMA к AUD A$ 0,0209594 1 CSIGMA к GBP ￡ 0,0099353 1 CSIGMA к EUR € 0,0119768 1 CSIGMA к USD $ 0,01361 1 CSIGMA к MYR RM 0,0574342 1 CSIGMA к TRY ₺ 0,5302456 1 CSIGMA к JPY ¥ 1,9550765 1 CSIGMA к RUB ₽ 1,0904332 1 CSIGMA к INR ₹ 1,1621579 1 CSIGMA к IDR Rp 223,1147184 1 CSIGMA к PHP ₱ 0,7558994 1 CSIGMA к EGP ￡E. 0,6776419 1 CSIGMA к BRL R$ 0,0771687 1 CSIGMA к CAD C$ 0,0186457 1 CSIGMA к BDT ৳ 1,6581063 1 CSIGMA к NGN ₦ 21,5346947 1 CSIGMA к UAH ₴ 0,5659038 1 CSIGMA к VES Bs 1,27934 1 CSIGMA к PKR Rs 3,8327121 1 CSIGMA к KZT ₸ 6,9296676 1 CSIGMA к THB ฿ 0,4451831 1 CSIGMA к TWD NT$ 0,4081639 1 CSIGMA к AED د.إ 0,0499487 1 CSIGMA к CHF Fr 0,0111602 1 CSIGMA к HKD HK$ 0,1065663 1 CSIGMA к MAD .د.م 0,1248037 1 CSIGMA к MXN $ 0,2618564

Источники cSigma Finance

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Люди также спрашивают: Другие вопросы о cSigma Finance Какова цена cSigma Finance (CSIGMA) сегодня? Текущая цена cSigma Finance (CSIGMA) составляет 0,01361 USD . Какова рыночная капитализация cSigma Finance (CSIGMA)? Текущая рыночная капитализация cSigma Finance составляет -- USD . Она рассчитывается путем умножения текущего предложения CSIGMA на его рыночную цену в реальном времени 0,01361 USD . Каково оборотное предложение cSigma Finance (CSIGMA)? Текущее оборотное предложение cSigma Finance (CSIGMA) составляет -- USD . Какова была самая высокая цена cSigma Finance (CSIGMA)? По состоянию на 2025-05-27 самая высокая цена cSigma Finance (CSIGMA) составляет 0,035 USD . Каков 24-часовой объем торгов cSigma Finance (CSIGMA)? 24-часовой объем торгов cSigma Finance (CSIGMA) составляет $ 92,46 USD . Вы можете найти больше торгуемых токенов на MEXC и проверить их 24-часовой объем торгов.

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