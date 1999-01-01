CSIGMA

cSigma Finance – это децентрализованный финансовый протокол (DeFi), который токенизирует частные кредиты в нескольких блокчейн-сетях и соединяет заемщиков с кредиторами стейблкоинов с помощью процесса, управляемого искусственным интеллектом. Заемщики, прошедшие проверку и получившие одобрение, создают хранилища с разрешением и без разрешения, в которых кредиторы предоставляют капитал и генерируют доход.

Название криптовалютыCSIGMA

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение1,000,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнETH

ВведениеcSigma Finance – это децентрализованный финансовый протокол (DeFi), который токенизирует частные кредиты в нескольких блокчейн-сетях и соединяет заемщиков с кредиторами стейблкоинов с помощью процесса, управляемого искусственным интеллектом. Заемщики, прошедшие проверку и получившие одобрение, создают хранилища с разрешением и без разрешения, в которых кредиторы предоставляют капитал и генерируют доход.

Сектор

Соцсети

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