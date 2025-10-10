Токеномика Circle xStock (CRCLX)

Откройте для себя ключевую информацию о Circle xStock (CRCLX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-10-10 08:42:18 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен Circle xStock (CRCLX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Circle xStock (CRCLX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен.

Рыночная капитализация:
$ 8,57M
$ 8,57M$ 8,57M
Общее предложение:
$ 57,00K
$ 57,00K$ 57,00K
Оборотное предложение:
$ 57,00K
$ 57,00K$ 57,00K
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 8,57M
$ 8,57M$ 8,57M
Исторический максимум:
$ 276,47
$ 276,47$ 276,47
Исторический минимум:
$ 108,7001141157051
$ 108,7001141157051$ 108,7001141157051
Текущая цена:
$ 150,3
$ 150,3$ 150,3

Информация о Circle xStock (CRCLX)

Circle xStock (CRCLx) — это сертификат-трекер, выпущенный в виде токенов Solana SPL и ERC-20. CRCLx отслеживает цену Circle Internet Group (базового актива). CRCLx разработан, чтобы предоставить квалифицированным участникам рынка криптовалют доступ к цене акций Circle Internet Group в соответствии с нормативными требованиями, сохраняя при этом преимущества технологии блокчейн.

Официальный сайт:
https://assets.backed.fi/products/circle-xstock
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/XsueG8BtpquVJX9LVLLEGuViXUungE6WmK5YZ3p3bd1

Токеномика Circle xStock (CRCLX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Circle xStock (CRCLX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CRCLX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CRCLX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CRCLX, изучите текущую цену CRCLX!

