Сегодняшняя цена CKBTC

Текущая цена CKBTC (CKBTC) сегодня составляет ₽ 0,9992 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CKBTC на RUB составляет ₽ 0,9992 за CKBTC.

На данный момент CKBTC занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- CKBTC. В течение последних 24 часов, CKBTC торговался в диапазоне от ₽ 0,9992 (минимум) до ₽ 0,9992 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе CKBTC изменился на 0,00% за последний час и на -0,17% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 0,00.

Рыночная информация CKBTC (CKBTC)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 0,00₽ 0,00 ₽ 0,00 Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 0,00₽ 0,00 ₽ 0,00 Оборотное предложение ---- -- Общее предложение ---- -- Публичный блокчейн CKBTC

Текущая рыночная капитализация CKBTC составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 0,00. Циркулируещее обращение CKBTC составляет --, а общее предложение – --. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна --.