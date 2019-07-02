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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Chiliz, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Chiliz, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ Chiliz (CHZ) за сегодня

Технический анализ Chiliz (CHZ) за сегодня

Страница анализа Chiliz предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике CHZ, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Chiliz ниже.

Изменение цены Chiliz (CHZ)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,01319--+4,18%-24,20%-69,44%
Узнайте больше о цене Chiliz

Технические индикаторы Chiliz

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Chiliz на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Активная продажа
Продажа 20
Нейтрально 5
Покупка 1
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 14Нейтрально 0Покупка 0
Технические индикаторы:Активная продажаПродажа 6Нейтрально 5Покупка 1
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,01317
0,01316
R2
0,01316
0,01316
R1
0,01316
0,01316
PP
0,01315
0,01315
S1
0,01315
0,01315
S2
0,01314
0,01315
S3
0,01314
0,01314

Рыночные сигналы Chiliz

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,39M
$7,64 M
$7,25 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,26M
3-дневные активные покупки
$1,41 M
3-дневные активные продажи
$1,67 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,14M
7-дневные активные покупки
$2,94 M
7-дневные активные продажи
$3,08 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Chiliz

Чистый притокЦена CHZUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,04 M0,01
2026-08-09-$0,26 M0,01
2026-08-08$0,11 M0,01
2026-08-07-$0,03 M0,01
2026-08-06-$0,18 M0,01

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
CHZ/USDT
$0,01319
$0,01319$0,01319
-1,42%
4.85M (USDT)
CHZ/USDC
$0,0132
$0,0132$0,0132
-1,34%
4.18M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор CHZ в USD

Сумма

CHZ
CHZ
USD
USD

1 CHZ = 0,01319 USD

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