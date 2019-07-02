Технический анализ Chiliz (CHZ) за сегодня Страница анализа Chiliz предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике CHZ, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Chiliz ниже. Регистрация

Изменение цены Chiliz (CHZ) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,01319 -- +4,18% -24,20% -69,44%

Технические индикаторы Chiliz

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Chiliz на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Активная продажа Продажа 20 Нейтрально 5 Покупка 1 Скользящие средние : Активная продажа Продажа 14 Нейтрально 0 Покупка 0 Технические индикаторы : Активная продажа Продажа 6 Нейтрально 5 Покупка 1 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,01317 0,01316 R2 0,01316 0,01316 R1 0,01316 0,01316 PP 0,01315 0,01315 S1 0,01315 0,01315 S2 0,01314 0,01315 S3 0,01314 0,01314

Рыночные сигналы Chiliz Текущий чистый объем открытых ордеров 0,39M $7,64 M $7,25 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -0,26M 3-дневные активные покупки $1,41 M 3-дневные активные продажи $1,67 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -0,14M 7-дневные активные покупки $2,94 M 7-дневные активные продажи $3,08 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Chiliz Чистый приток Цена CHZUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,04 M 0,01 2026-08-09 -$0,26 M 0,01 2026-08-08 $0,11 M 0,01 2026-08-07 -$0,03 M 0,01 2026-08-06 -$0,18 M 0,01 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Chiliz (CHZ) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Chiliz в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч CHZ / USDT $0,01319 $0,01319 $0,01319 -1,42% 4.85M (USDT) Торговля CHZ / USDC $0,0132 $0,0132 $0,0132 -1,34% 4.18M (USDT) Торговля