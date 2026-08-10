Технический анализ Banana Gun (BANANA) за сегодня Страница анализа Banana Gun предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике BANANA, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Banana Gun ниже. Регистрация

Изменение цены Banana Gun (BANANA) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $3,721 -- +10,15% +13,54% -12,49%

Технические индикаторы Banana Gun

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Banana Gun на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Продажа Продажа 16 Нейтрально 3 Покупка 7 Скользящие средние : Активная продажа Продажа 13 Нейтрально 0 Покупка 1 Технические индикаторы : Покупка Продажа 3 Нейтрально 3 Покупка 6 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 3,7183 3,7176 R2 3,7176 3,7172 R1 3,7173 3,717 PP 3,7166 3,7166 S1 3,7163 3,7162 S2 3,7156 3,716 S3 3,7153 3,7156

Рыночные сигналы Banana Gun Текущий чистый объем открытых ордеров -0,25M $4,33 M $4,58 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,03M 3-дневные активные покупки $0,16 M 3-дневные активные продажи $0,12 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,03M 7-дневные активные покупки $0,21 M 7-дневные активные продажи $0,17 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Banana Gun Чистый приток Цена BANANAUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 $0,04 M 3,73 2026-08-09 $0,05 M 3,79 2026-08-08 -$0,01 M 3,54 2026-08-07 $0,00 M 3,53 2026-08-06 -$0,01 M 3,51 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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