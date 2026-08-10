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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Banana Gun, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Banana Gun, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ Banana Gun (BANANA) за сегодня

Технический анализ Banana Gun (BANANA) за сегодня

Страница анализа Banana Gun предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике BANANA, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Banana Gun ниже.

Изменение цены Banana Gun (BANANA)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$3,721--+10,15%+13,54%-12,49%
Узнайте больше о цене Banana Gun

Технические индикаторы Banana Gun

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Banana Gun на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 16
Нейтрально 3
Покупка 7
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 13Нейтрально 0Покупка 1
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 3Покупка 6
Название
Классический
Фибоначчи
R3
3,7183
3,7176
R2
3,7176
3,7172
R1
3,7173
3,717
PP
3,7166
3,7166
S1
3,7163
3,7162
S2
3,7156
3,716
S3
3,7153
3,7156

Рыночные сигналы Banana Gun

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,25M
$4,33 M
$4,58 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,03M
3-дневные активные покупки
$0,16 M
3-дневные активные продажи
$0,12 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,03M
7-дневные активные покупки
$0,21 M
7-дневные активные продажи
$0,17 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Banana Gun

Чистый притокЦена BANANAUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,04 M3,73
2026-08-09$0,05 M3,79
2026-08-08-$0,01 M3,54
2026-08-07$0,00 M3,53
2026-08-06-$0,01 M3,51

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
BANANA/USDT
$3,721
$3,721$3,721
-1,73%
19.28K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор BANANA в USD

Сумма

BANANA
BANANA
USD
USD

1 BANANA = 3,721 USD

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