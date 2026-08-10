Технический анализ Banana Gun (BANANA) за сегодня
Изменение цены Banana Gun (BANANA)
|Текущая цена
|24ч
|7 дн.
|30 дн.
|90 дн.
|$3,721
|--
|+10,15%
|+13,54%
|-12,49%
Технические индикаторы Banana Gun
Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Banana Gun на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.
|Скользящие средние:
|Активная продажа
|Продажа 13
|Нейтрально 0
|Покупка 1
|Технические индикаторы:
|Покупка
|Продажа 3
|Нейтрально 3
|Покупка 6
Рыночные сигналы Banana Gun
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
Поток капитала Banana Gun
|История
|Чистый приток
|Цена
|2026-08-10
|$0,04 M
|3,73
|2026-08-09
|$0,05 M
|3,79
|2026-08-08
|-$0,01 M
|3,54
|2026-08-07
|$0,00 M
|3,53
|2026-08-06
|-$0,01 M
|3,51
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
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