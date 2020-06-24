Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Balancer, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Balancer, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

Подробнее о BAL

Информация о цене BAL

Что такое BAL

Whitepaper BAL

Официальный сайт BAL

Токеномика BAL

Прогноз цен BAL

История BAL

Руководство по покупке BAL

Конвертер валют BAL в фиат

BAL на споте

Фьючерсы BAL USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Технический анализ balancer (BAL) за сегодня

Технический анализ balancer (BAL) за сегодня

Страница анализа balancer предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике BAL, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе balancer ниже.

Изменение цены balancer (BAL)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,10839--+0,45%+15,13%-29,71%
Узнайте больше о цене balancer

Поток капитала Balancer

Чистый притокЦена BALUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,11
2026-08-09-$0,01 M0,11
2026-08-08$0,00 M0,11
2026-08-07$0,00 M0,11
2026-08-06$0,00 M0,11

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о balancer

Торгуйте balancer (BAL) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы balancer в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
BAL/USDT
$0,10837
$0,10837$0,10837
+0,12%
509.25K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор BAL в USD

Сумма

BAL
BAL
USD
USD

1 BAL = 0,10839 USD

Больше технического анализа криптовалют

Найдите больше актуальных аналитических материалов по ценам криптовалют.