Технический анализ Axie Infinity (AXS) за сегодня Страница анализа Axie Infinity предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике AXS, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Axie Infinity ниже. Регистрация

Изменение цены Axie Infinity (AXS) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,8974 -- +10,01% -11,57% -35,20%

Технические индикаторы Axie Infinity

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Axie Infinity на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Нейтрально Продажа 11 Нейтрально 2 Покупка 13 Скользящие средние : Покупка Продажа 4 Нейтрально 0 Покупка 10 Технические индикаторы : Продажа Продажа 7 Нейтрально 2 Покупка 3 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,8974 0,8973 R2 0,8973 0,8973 R1 0,8973 0,8973 PP 0,8972 0,8972 S1 0,8972 0,8972 S2 0,8971 0,8972 S3 0,8971 0,8971

Рыночные сигналы Axie Infinity Текущий чистый объем открытых ордеров -0,86M $10,53 M $11,40 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,01M 3-дневные активные покупки $0,63 M 3-дневные активные продажи $0,62 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,03M 7-дневные активные покупки $1,64 M 7-дневные активные продажи $1,61 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Axie Infinity Чистый приток Цена AXSUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 $0,01 M 0,89 2026-08-09 $0,06 M 0,90 2026-08-08 -$0,04 M 0,90 2026-08-07 -$0,14 M 0,90 2026-08-06 $0,38 M 0,89 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Axie Infinity (AXS) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Axie Infinity в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч AXS / USDT $0,8974 $0,8974 $0,8974 -0,76% 62.91K (USDT) Торговля AXS / USDC $0,8977 $0,8977 $0,8977 -0,64% 59.60K (USDT) Торговля