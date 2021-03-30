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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Axie Infinity, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Axie Infinity, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ Axie Infinity (AXS) за сегодня

Технический анализ Axie Infinity (AXS) за сегодня

Страница анализа Axie Infinity предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике AXS, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Axie Infinity ниже.

Изменение цены Axie Infinity (AXS)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,8974--+10,01%-11,57%-35,20%
Узнайте больше о цене Axie Infinity

Технические индикаторы Axie Infinity

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Axie Infinity на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 11
Нейтрально 2
Покупка 13
Скользящие средние:ПокупкаПродажа 4Нейтрально 0Покупка 10
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 7Нейтрально 2Покупка 3
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,8974
0,8973
R2
0,8973
0,8973
R1
0,8973
0,8973
PP
0,8972
0,8972
S1
0,8972
0,8972
S2
0,8971
0,8972
S3
0,8971
0,8971

Рыночные сигналы Axie Infinity

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,86M
$10,53 M
$11,40 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
3-дневные активные покупки
$0,63 M
3-дневные активные продажи
$0,62 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,03M
7-дневные активные покупки
$1,64 M
7-дневные активные продажи
$1,61 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Axie Infinity

Чистый притокЦена AXSUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,01 M0,89
2026-08-09$0,06 M0,90
2026-08-08-$0,04 M0,90
2026-08-07-$0,14 M0,90
2026-08-06$0,38 M0,89

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Axie Infinity

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
AXS/USDT
$0,8974
$0,8974$0,8974
-0,76%
62.91K (USDT)
AXS/USDC
$0,8977
$0,8977$0,8977
-0,64%
59.60K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор AXS в USD

Сумма

AXS
AXS
USD
USD

1 AXS = 0,8974 USD

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