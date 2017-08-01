Технический анализ Arweave (AR) за сегодня Страница анализа Arweave предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике AR, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Arweave ниже. Регистрация

Изменение цены Arweave (AR) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $1,812 -- +3,66% -9,36% -22,30%

Технические индикаторы Arweave

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Arweave на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Продажа Продажа 17 Нейтрально 3 Покупка 6 Скользящие средние : Продажа Продажа 11 Нейтрально 0 Покупка 3 Технические индикаторы : Продажа Продажа 6 Нейтрально 3 Покупка 3 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 1,8103 1,8096 R2 1,8096 1,8092 R1 1,8093 1,809 PP 1,8086 1,8086 S1 1,8083 1,8082 S2 1,8076 1,808 S3 1,8073 1,8076

Рыночные сигналы Arweave Текущий чистый объем открытых ордеров 0,03M $4,12 M $4,09 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -0,02M 3-дневные активные покупки $0,19 M 3-дневные активные продажи $0,21 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -0,04M 7-дневные активные покупки $0,52 M 7-дневные активные продажи $0,56 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Arweave Чистый приток Цена ARUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 $0,00 M 1,81 2026-08-09 -$0,04 M 1,81 2026-08-08 $0,06 M 1,82 2026-08-07 -$0,01 M 1,79 2026-08-06 -$0,15 M 1,81 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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