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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Arweave, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Arweave, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ Arweave (AR) за сегодня

Технический анализ Arweave (AR) за сегодня

Страница анализа Arweave предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике AR, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Arweave ниже.

Изменение цены Arweave (AR)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$1,812--+3,66%-9,36%-22,30%
Узнайте больше о цене Arweave

Технические индикаторы Arweave

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Arweave на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 17
Нейтрально 3
Покупка 6
Скользящие средние:ПродажаПродажа 11Нейтрально 0Покупка 3
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 6Нейтрально 3Покупка 3
Название
Классический
Фибоначчи
R3
1,8103
1,8096
R2
1,8096
1,8092
R1
1,8093
1,809
PP
1,8086
1,8086
S1
1,8083
1,8082
S2
1,8076
1,808
S3
1,8073
1,8076

Рыночные сигналы Arweave

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,03M
$4,12 M
$4,09 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,02M
3-дневные активные покупки
$0,19 M
3-дневные активные продажи
$0,21 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,04M
7-дневные активные покупки
$0,52 M
7-дневные активные продажи
$0,56 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Arweave

Чистый притокЦена ARUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M1,81
2026-08-09-$0,04 M1,81
2026-08-08$0,06 M1,82
2026-08-07-$0,01 M1,79
2026-08-06-$0,15 M1,81

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
AR/USDT
$1,812
$1,812$1,812
+0,33%
62.37K (USDT)
AR/USDC
$1,81
$1,81$1,81
+0,33%
30.97K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор AR в USD

Сумма

AR
AR
USD
USD

1 AR = 1,812 USD

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