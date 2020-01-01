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Топ токенов категории Аирдроп-токены NFT-проектов по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Аирдроп-токены NFT-проектов. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Pudgy Penguins
Pudgy Penguins
PENGU
$ 0.006646
-0.31%
+0.56%
+8.91%
$ 417.90M
$ 33.34M
2
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.1321
+0.15%
-1.12%
-0.08%
$ 131.90M
$ 1.07M
3
Loaded Lions
Loaded Lions
LION
$ 0.00123409
-0.72%
-0.03%
-10.68%
$ 123.41M
$ 24.00K
4
Animecoin
Animecoin
ANIME
$ 0.00254
-0.31%
-2.16%
+5.88%
$ 14.06M
$ 21.78M
5
Doodles
Doodles
DOOD
$ 0.001397
-0.21%
-3.78%
+11.46%
$ 10.92M
$ 40.23M
6
ALI
ALI
ALI
$ 0.001047
-0.57%
-0.95%
+3.87%
$ 9.55M
$ 14.77M
7
Milady Cult Coin
Milady Cult Coin
CULT
$ 0.00013272
-0.05%
-0.01%
-0.82%
$ 6.22M
$ 170.66K
8
Captain Kuma
Captain Kuma
KUMA
$ 0.00194912
0.00%
+0.00%
+4.65%
$ 1.75M
$ 36.55
9
mfercoin
mfercoin
MFER
$ 0.00048004
-0.10%
-0.01%
+5.37%
$ 480.04K
$ 100.72
10
CyberKongz
CyberKongz
KONG
$ 0.00065913
0.00%
+0.02%
-3.47%
$ 254.09K
$ 41.20
11
Grow
Grow
$GROW
$ 1.58085E-7
0.00%
-3.30%
-1.05%
$ 15.81K
--
12
Moonbirds
Moonbirds
BIRB
$ 0.05462
+0.73%
+1.24%
+14.74%
--
$ 1.01M

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Аирдроп-токены NFT-проектов и почему они так популярны?
Токены категории Аирдроп-токены NFT-проектов представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 12 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $716.46M.
Какой токен из категории Аирдроп-токены NFT-проектов демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Аирдроп-токены NFT-проектов, отслеживаемых на MEXC, BIRB продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 1.24% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Аирдроп-токены NFT-проектов находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 12 токенов категории Аирдроп-токены NFT-проектов, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Аирдроп-токены NFT-проектов относятся PENGU, APE, LION. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Аирдроп-токены NFT-проектов?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Аирдроп-токены NFT-проектов составляет примерно $716.46M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Аирдроп-токены NFT-проектов, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.