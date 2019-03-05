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Технический анализ AnkrNetwork (ANKR) за сегодня

Технический анализ AnkrNetwork (ANKR) за сегодня

Страница анализа AnkrNetwork предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике ANKR, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе AnkrNetwork ниже.

Изменение цены AnkrNetwork (ANKR)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,003606--+6,90%+0,30%-31,84%
Узнайте больше о цене AnkrNetwork

Технические индикаторы AnkrNetwork

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот AnkrNetwork на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 9
Нейтрально 7
Покупка 10
Скользящие средние:ПродажаПродажа 8Нейтрально 4Покупка 2
Технические индикаторы:Активная покупкаПродажа 1Нейтрально 3Покупка 8
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,003601
0,0036
R2
0,0036
0,0036
R1
0,0036
0,0036
PP
0,003599
0,003599
S1
0,003599
0,003599
S2
0,003598
0,003599
S3
0,003598
0,003598

Рыночные сигналы AnkrNetwork

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,51M
$2,80 M
$2,29 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,01M
3-дневные активные покупки
$0,02 M
3-дневные активные продажи
$0,03 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,01M
7-дневные активные покупки
$0,05 M
7-дневные активные продажи
$0,05 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала AnkrNetwork

Чистый притокЦена ANKRUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,01 M0,00
2026-08-09$0,03 M0,00
2026-08-08-$0,01 M0,00
2026-08-07-$0,03 M0,00
2026-08-06-$0,02 M0,00

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ANKR/USDT
$0,003606
$0,003606$0,003606
-0,63%
15.10M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор ANKR в USD

Сумма

ANKR
ANKR
USD
USD

1 ANKR = 0,003606 USD

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