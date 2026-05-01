Какова текущая цена Altcoin?

Живая цена Altcoin (ALT) составляет ₽0.006992015683141664000 RUB. Эта оценка в реальном времени обновляется непрерывно и объединяет данные о ценах с крупнейших мировых бирж, чтобы обеспечить вам точный рыночный курс.

Какое место занимает Altcoin на рынке?

В настоящее время Altcoin находится на 6244-м месте в рейтинге рынка, поддерживаемом рыночной капитализацией ₽6254697.6322022528000. На этот рейтинг влияют глубина ликвидности, общее спроса инвесторов и количество токенов в обращении.

Каково количество токенов ALT в обращении?

Количество токенов ALT в обращении составляет 894541762.147145 единиц, что отражает их доступность на открытом рынке. Это число играет важную роль в определении рыночной оценки, ограниченности предложения и долгосрочной динамики инфляции.

Какой диапазон цен Altcoin за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена Altcoin колебалась в диапазоне от ₽0.006902153641589024000 (минимум за 24 часа) до ₽0.008007456752686496000 (максимум за 24 часа). Этот диапазон волатильности помогает трейдерам понять краткосрочный импульс и непредсказуемость рынка.

Насколько Altcoin удалён от своего максимума и минимума за всё время?

Altcoin достиг максимальной цены ₽14.4536354184304992000, тогда как самая низкая зарегистрированная цена (ATL) составляет ₽0.004846559441072384000. Эти исторические ориентиры позволяют трейдерам оценивать долгосрочный потенциал и циклы цен.

Насколько активно сегодня торгуется ALT?

Объём торгов за последние 24 часа составляет ₽--, что отражает текущую активность на рынке. Более высокий объём часто указывает на повышенный интерес инвесторов и большую ликвидность рынка.

Что влияет на направление последних трендов для Altcoin?

Текущее изменение цены -4.05% за последние 24 часа формируется под воздействием рыночных настроений, торговой активности, макроэкономических факторов и специфических обновлений экосистемы, связанных с Meme,Solana Meme. Резкие росты объёма также могут служить катализаторами резких движений цен.